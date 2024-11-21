به گزارش رسانههای افغانستان، مراسم عروسی دستهجمعی برای ۱۲۰ زوج جوان به ابتکار بنیاد خیریه حبیبیار در استان هرات واقع در غرب این کشور برگزار شد.
مولوی عبدالحق صدیقی، مسئول این بنیاد، در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که هدف از برگزاری این مراسم، جلوگیری از هزینههای سنگین و مقابله با رسوم ناپسند در مراسمهای عروسی بوده است.
مولودی عبدالحق صدیقی تأکید کرد که هزینه برگزاری این مراسم بالغ بر ۱۲ میلیون افغانی بوده و به هر زوج لوازم خانهای به ارزش پنجاههزار افغانی اهدا شده است.
از سوی دیگر، مولوی حیاتالله مهاجر، معاون استاندار هرات که در این مراسم حضور داشت، با ستایش از اقدام بنیاد خیریه حبیبیار، بر لزوم سادهسازی فرآیند ازدواج تأکید کرد.
به گفته حاضرین این مراسم، بسیاری از این زوجها به دلیل مشکلات مالی سالها قادر به برگزاری مراسم ازدواج خود نبودند. عبدالجبار منصور یکی از دامادان این مراسم میگوید که سالها نامزد بوده؛ اما به دلیل مشکلات مالی قادر به برگزاری مراسم عروسی نشده و حتی برای تأمین هزینههای زندگی مشترک ناچار به مهاجرت شده بود. او نمونهای از جوانان بسیاری در افغانستان است که به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب از تشکیل خانواده بازماندهاند.
در شرایطی که فقر و بیکاری گسترده بسیاری از جوانان افغانستان را از تشکیل خانواده بازداشته است، برگزاری مراسم عروسی دستهجمعی به یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش این فشارها تبدیل شده است.
این رویدادها نهتنها باعث شادی خانوادهها میشود، بلکه امید را در میان جوانان افغان که با شرایط دشوار اقتصادی مواجه هستند، زنده نگه میدارد.