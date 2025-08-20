به دنبال بحران ناترازی انرژی و قطعی مکرر برق در ایران، عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در نشست خبری گفت بحران انرژی و قطعی برق، نیمی از ظرفیت تولید ایران را از مدار خارج کرده و کارگران را با بیکاری پنهان مواجه کرده است.
وی با اشاره به وضعیت بحرانی صنایع این کشور، اظهار داشت: بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی، علاوه بر فشارهای اقتصادی، قطعیهای مکرر برق است و افزود، صنایع ایران به دلیل خاموشیهای مکرر و کمبود منابع انرژی، تنها دو تا سه روز در هفته فعال هستند و ظرفیت تولید در برخی واحدها ۳۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است.
سهلآبادی با اشاره به وضعیت کارگران افزود: وقتی کارگری اخراج نمیشود به این معنا نیست که مشکلی وجود ندارد. امروز کارگرانی که سر کار حاضر میشوند، با واحدهایی مواجهاند که یا تعطیل است یا نصفهونیمه کار میکند. این یعنی همان بیکاری پنهان و زیان بزرگ برای اقتصاد.
رئیس خانه صنعت با تاکید بر بحران انرژی توضیح داد: ایرانی که رتبه چهارم منابع آب جهان را دارد، با کمبود برق و بیآبی مواجه است. وقتی وزیر نیرو اعلام میکند تأمین برق صنایع بر عهده دولت نیست، تولیدکنندگان مجبورند برق خود را تأمین کنند که فشار مضاعفی ایجاد میکند.
در جریان این نشست خبری، آرمان خالقی، دبیر خانه صمت نیز توضیح داد: امروز در بسیاری از شهرهای ایران از ساعت ۵ عصر تا ۱۲ شب برق صنایع قطع میشود و واحدهای روزانه عملاً سه روز در هفته فعالیت دارند.
دبیر خانه صمت با بیان اینکه این بحران فراتر از یک مشکل فنی است، باید به عنوان بحران ملی دیده شود، تاکید کرد: وقتی صنعت کار نکند، تعهدات مالی، بانکی، بیمهای و گمرکی همچنان پابرجاست. اینجا باید همانند شرایط جنگی، قوانین حمایتی اعمال شود. یعنی بانکها جریمه دیرکرد نگیرند، تأمین اجتماعی برای روزهای تعطیل فشار نیاورد و دولت برای هزینههای گمرکی و مالیاتی راهکاری ارائه دهد. وگرنه تعطیلی واحدهای صنعتی، بیکاری گسترده و از دست رفتن سرمایه ملی قطعی خواهد بود.
او خطاب به دولت گفت: اگر واقعاً دغدغه تولید دارید، باید با نگاه حمایتی و تصمیم فوری وارد عمل شوید. نمیشود یک واحد فولادی یا سیمانی که میلیاردها تومان سرمایهگذاری شده، به خاطر قطعی برق عملاً تعطیل شود، اما همچنان جریمه و هزینه اضافی هم پرداخت کند. این مسیر نهتنها صنعت، بلکه کل اقتصاد کشور را به سمت بحران میبرد.