کاخ سفید، روز سهشنبه ۱۹ آگوست، رسماً به شبکه اجتماعی تیکتاک پیوست؛ اقدامی که در آستانه ضربالاجل تعیینشده از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن چینی صورت گرفت.
در نخستین ویدئوی منتشرشده در این حساب، اظهاراتی از دونالد ترامپ بدین صورت به اشتراک گذاشته شد: هر روز مصمم بیدار میشوم تا زندگی بهتری برای مردم این کشور بسازم. من صدای شما هستم.
در توضیح این ویدئو نیز نوشته شد: آمریکا برگشته است! سلام تیکتاک.
این حساب در مدت کوتاهی بیش از ۶۷ هزار دنبالکننده جذب کرد و انتظار میرود تعداد آن رو به افزایش باشد.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۴، قانونی دوحزبی به تصویب رساند که شرکت بایتدنس، مالک چینی تیکتاک، را ملزم میکرد یا فعالیتهای خود در ایالات متحده را واگذار کند یا با ممنوعیت کامل مواجه شود.
بااینحال، ترامپ در ماه ژوئن طی یک فرمان اجرایی، مهلت اجرای این تصمیم را ۹۰ روز دیگر تمدید و آن را به ۱۷ سپتامبر موکول کرد.
تیکتاک که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر در آمریکا دارد، پیش از مراسم تحلیف ترامپ به طور موقت از دسترس خارج شد، اما پس از وعده او برای تعویق اجرای ممنوعیت دوباره فعال گردید.
ترامپ در ژوئن اعلام کرده بود که گروهی از افراد ثروتمند برای خرید تیکتاک ابراز تمایل کردهاند، هرچند این معامله نیازمند تأیید دولت چین است. وی تأکید کرد که شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، احتمالاً با این معامله موافقت خواهد کرد.