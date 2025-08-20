کاخ سفید، روز سه‌شنبه ۱۹ آگوست، رسماً به شبکه اجتماعی تیک‌تاک پیوست؛ اقدامی که در آستانه ضرب‌الاجل تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای ممنوعیت احتمالی این اپلیکیشن چینی صورت گرفت.

در نخستین ویدئوی منتشرشده در این حساب، اظهاراتی از دونالد ترامپ بدین صورت به اشتراک گذاشته شد: هر روز مصمم بیدار می‌شوم تا زندگی بهتری برای مردم این کشور بسازم. من صدای شما هستم.

در توضیح این ویدئو نیز نوشته شد: آمریکا برگشته است! سلام تیک‌تاک.

این حساب در مدت کوتاهی بیش از ۶۷ هزار دنبال‌کننده جذب کرد و انتظار می‌رود تعداد آن رو به افزایش باشد.

کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۴، قانونی دوحزبی به تصویب رساند که شرکت بایت‌دنس، مالک چینی تیک‌تاک، را ملزم می‌کرد یا فعالیت‌های خود در ایالات متحده را واگذار کند یا با ممنوعیت کامل مواجه شود.