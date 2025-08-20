جمعی از معترضان فرانسوی، روز گذشته ۱۹ آگوست، در میدان سن-میشل پاریس تجمع کردند و خواستار توقف فوری کشتار و قحطی در غزه و اعمال تحریمهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه اسرائیل شدند.
این تجمع به دعوت انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین (AFPS) برگزار شد و شرکتکنندگان با سردادن شعار «نسلکشی در غزه و قحطی سازمانیافته را متوقف کنید» «تحریمها علیه اسرائیل» حضور یافتند.
در فراخوان این انجمن تأکید شد که دولت فرانسه و اتحادیه اروپا با امتناع از برقراری آتشبس و اعمال تحریمها، به اسرائیل اجازه میدهند حقوق بینالملل را با مصونیت کامل نقض کند.
معترضان با اشاره به شرایط انسانی فاجعهبار در غزه، بر ضرورت نجات فوری فلسطینیها از کشتار و قحطی تأکید کردند و خواستار ازسرگیری پذیرش دانشجویان غزه و اعمال تحریمهای بینالمللی علیه اسرائیل شدند.
در بیانیه این گروه آمده است: کلمات دیگر کافی نیست، دولت فرانسه باید هماکنون اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی علیه اسرائیل انجام دهد و حملات به کسانی را که نسلکشی و جنایات اسرائیل را افشا میکنند، متوقف کند.
به گزارش منابع بهداشتی فلسطین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۲ هزار فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدهاند و غزه با ویرانی گسترده، در آستانه قحطی قرار گرفته است.