جمعی از معترضان فرانسوی، روز گذشته ۱۹ آگوست، در میدان سن-میشل پاریس تجمع کردند و خواستار توقف فوری کشتار و قحطی در غزه و اعمال تحریم‌های سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک علیه اسرائیل شدند.

این تجمع به دعوت انجمن همبستگی فرانسه-فلسطین (AFPS) برگزار شد و شرکت‌کنندگان با سردادن شعار «نسل‌کشی در غزه و قحطی سازمان‌یافته را متوقف کنید» «تحریم‌ها علیه اسرائیل» حضور یافتند.

در فراخوان این انجمن تأکید شد که دولت فرانسه و اتحادیه اروپا با امتناع از برقراری آتش‌بس و اعمال تحریم‌ها، به اسرائیل اجازه می‌دهند حقوق بین‌الملل را با مصونیت کامل نقض کند.

معترضان با اشاره به شرایط انسانی فاجعه‌بار در غزه، بر ضرورت نجات فوری فلسطینی‌ها از کشتار و قحطی تأکید کردند و خواستار ازسرگیری پذیرش دانشجویان غزه و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه اسرائیل شدند.