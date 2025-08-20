منابع پزشکی در غزه گزارش دادند که حملات هوایی و توپخانهای ارتش اسرائیل از بامداد چهارشنبه ۲۰ آگوست، جان ۳۰ غیرنظامی را گرفت؛ در میان قربانیان، کودکان و اعضای چند خانواده نیز حضور دارند.
در اردوگاه آوارگان الشاطی در غرب غزه، یک حمله هوایی اسرائیل به چادر پناهجویان، منجر به کشتهشدن پنج عضو یک خانواده شد.
در حملهای دیگر به نزدیکی دانشگاه اسلامی غزه، چهار غیرنظامی دیگر، از جمله چند کودک جان، باختند.
در محله صبرا در جنوب غزه، طی گلولهباران یکخانه مسکونی، دو کودک جانباخته و شماری دیگر مجروح شدند.
همچنین در محله زیتون در جنوب شرقی غزه، چهار عضو یک خانواده پس از هدف قرارگرفتن ساختمانی که آوارگان در آن پناه گرفته بودند، جان خود را از دست دادند؛ این حمله موجب آتشسوزی در این ساختمان شد.
در اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز غزه نیز، هشت فلسطینی درحالیکه در صف دریافت کمکهای انسانی بودند، هدف تیراندازی ارتش اسرائیل قرار گرفته و کشته شدند.
در حملات دیگر به چند خانه در همین اردوگاه، پنج نفر دیگر از جمله یک کودک جان باختند. در خانیونس نیز یک زن فلسطینی به همراه دو فرزندش، در پی بمباران خانهشان کشته شدند.
جنگندههای اسرائیل همچنین یک چادر در منطقه المواصی در خانیونس را هدف قرار دادند که ۱۲ زخمی برجای گذاشت.
به گفته منابع محلی، از آغاز حملات اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۶۲ هزار فلسطینی کشته شدهاند.
لازم به ذکر است، در نوامبر گذشته، دیوان کیفری بینالمللی برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین این کشور، به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه حکم بازداشت صادر کرد.
همچنین پروندهای علیه اسرائیل به اتهام نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری در جریان است.