منابع پزشکی در غزه گزارش دادند که حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل از بامداد چهارشنبه ۲۰ آگوست، جان ۳۰ غیرنظامی را گرفت؛ در میان قربانیان، کودکان و اعضای چند خانواده نیز حضور دارند.

در اردوگاه آوارگان الشاطی در غرب غزه، یک حمله هوایی اسرائیل به چادر پناهجویان، منجر به کشته‌شدن پنج عضو یک خانواده شد.

در حمله‌ای دیگر به نزدیکی دانشگاه اسلامی غزه، چهار غیرنظامی دیگر، از جمله چند کودک جان، باختند.

در محله صبرا در جنوب غزه، طی گلوله‌باران یک‌خانه مسکونی، دو کودک جان‌باخته و شماری دیگر مجروح شدند.

همچنین در محله زیتون در جنوب شرقی غزه، چهار عضو یک خانواده پس از هدف قرارگرفتن ساختمانی که آوارگان در آن پناه گرفته بودند، جان خود را از دست دادند؛ این حمله موجب آتش‌سوزی در این ساختمان شد.

در اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز غزه نیز، هشت فلسطینی درحالی‌که در صف دریافت کمک‌های انسانی بودند، هدف تیراندازی ارتش اسرائیل قرار گرفته و کشته شدند.