هلالاحمر ترکیه (قیزیل آی) با اولین پرواز به دمشق پس از ۱۳ سال توقف، نیمتن تجهیزات پزشکی را با هواپیمای شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیشایرلاینز) به سوریه ارسال کرد. این پرواز تاریخی روز پنجشنبه ٢٣ ژانویه انجام شد.فرهاد سورمهلی، رئیس ماموریت هلالاحمر ترکیه در سوریه، اعلام کرد: ما از آغاز بحران سوریه، فعالیتهای خود را در این کشور آغاز کردهایم و پس از سقوط رژیم، نمایندگی هلالاحمر را در دمشق تاسیس کردیم.سورمهلی توضیح داد که فعالیتهای امدادی هلالاحمر ترکیه در دمشق همچنان با هماهنگی مقامات سوریهای ادامه دارد. وی افزود: در جریان این اقدام، نزدیک به نیمتن تجهیزات پزشکی، شامل دماسنج و دیگر ملزومات، به دمشق ارسال شد.او همچنین تصریح کرد که این کمکهای پزشکی در کوتاهترین زمان ممکن به نهادهای مربوطه تحویل داده خواهد شد.روز پنجشنبه، هواپیمای شرکت هواپیمایی ترکیه (ترکیشایرلاینز) برای اولینبار پس از حدود ۱۳ سال در فرودگاه بینالمللی دمشق فرود آمد. این رویداد نقطهعطفی در روابط بین ترکیه و سوریه پس از سالها تنش و توقف پروازها به شمار میرود.در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۴، گروههای مخالف سوری موفق شدند کنترل پایتخت دمشق را بهدست بگیرند. با عقبنشینی نیروهای رژیم اسد از نهادهای دولتی و خیابانهای این شهر، حکومت ۶۱ساله حزب بعث و ۵۳ساله خانواده اسد بهپایان رسید.