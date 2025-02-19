فواد اوکتای، رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه، در نشست کمیسیونهای روابط خارجی پارلمانهای کشورهای ترک که در استانبول برگزار شد، اعلام کرد: از امروز، شاهد فعالیتهای بسیار قویتر و هماهنگتر تحت چارچوب کمیسیونهای روابط خارجی پارلمانهای کشورهای ترک خواهیم بود.
اوکتای با اشاره به تلاشهای جهان ترک برای ایجاد همکاری پایدار در حوزه دیپلماسی پارلمانی، اظهار داشت که در این نشست تصمیمات مهمی اتخاذ شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد که در جلسه امروز، توافق شده است معاهدات بینالمللی مربوط به همکاری کشورهای ترک در اولویت تصویب توسط کمیسیونهای روابط خارجی و پارلمانهای این کشورها قرار گیرد.
اوکتای اعلام کرد که در این نشست، موضوع همکاری و هماهنگی در سازمانها و اجلاسهای بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است. وی دراینباره افزود: همکاری و همبستگی میان کشورهای ترک باید تقویت شود، و در این زمینه به توافق رسیدیم.
در این جلسه، موضوعاتی همچون تحولات قفقاز، مسئله قبرس، جنگ روسیه و اوکراین، تحولات سوریه و وضعیت فلسطین موردبحث قرار گرفت.
اوکتای در این زمینه تاکید کرد: بیش از ١٠٠ سال است که ظلم، اشغال و خشونت در فلسطین ادامه دارد. بر اهمیت اجرای کامل تمامی مراحل توافق آتشبس برای دستیابی به یک راهحل دائمی تاکید داریم.
رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه با اشاره به اهمیت پیشرفتهای علمی و فناوری، اظهار داشت که در این نشست، بر لزوم ایفای نقش فعال جهان ترک در عرصه بینالمللی، بهویژه در زمینه فناوریهای پیشرفته همچون هوش مصنوعی، تاکید شده است.
وی دراینخصوص بیان داشت: از امروز، تحت سقف کمیسیونهای روابط خارجی پارلمانهای کشورهای ترک، شاهد همکاریهای قویتر خواهیم بود.
اوکتای همچنین به مسئله الفبای مشترک اشاره کرد و اظهار داشت: امید داریم که در آیندهای نزدیک، بدون نیاز به مترجم، بتوانیم مستقیماً با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم.
وی همچنین افزود: هدف ما این است که در عرصه بینالمللی، کشوری نباشیم که برایش دستور کار تعیین شود، بلکه خودمان دستور کار جهانی را مشخص کنیم.
اظهارات نمایندگان پارلمانهای کشورهای ترک
صمد سیدوف، رئیس کمیته روابط خارجی و امور بینپارلمانی مجلس ملی جمهوری آذربایجان بیان داشت : منافع ملی کشورهای ترک با یکدیگر همخوانی دارد.
آیگول کوسپان، رئیس کمیته روابط بینالملل، دفاع و امنیت مجلس نمایندگان قزاقستان، با اشاره به اهمیت توسعه روابط پارلمانی، از میزبانی ترکیه قدردانی کرد.
اولان پریموف، رئیس کمیسیون روابط بینالملل، دفاع، امنیت و مهاجرت مجلس قرقیزستان، بیان کرد که در این نشست، نقش دیپلماسی پارلمانی، تحولات جهانی و منافع مشترک کشورهای ترک مورد بررسی قرار گرفته است.
اولوغبگ سرماتوف، رئیس کمیسیون روابط بینالملل و امنیت مجلس قانونگذاری ازبکستان، بر لزوم تقویت وحدت پارلمانی و یافتن راهحلهایی برای مشکلات مشترک تأکید کرد.
عادلجان ماماتکاریموف، نایب رئیس کمیسیون روابط بینالملل، روابط اقتصادی خارجی، سرمایهگذاری خارجی و گردشگری مجلس سنای ازبکستان، اعلام کرد که این نشست به افزایش همکاریهای پارلمانی و تقویت کارایی آنها کمک خواهد کرد.
مقصد قلییف، رئیس کمیسیون روابط بینالملل و بینپارلمانی مجلس ترکمنستان، با اشاره به تلاش رهبران کشورهای ترک برای ایجاد همکاریهای ثمربخش، از نتایج این نشست استقبال کرد.
یاسمی اوزترک، رئیس کمیسیون حقوقی، امور سیاسی، روابط خارجی و دفاع مجلس جمهوری ترک قبرس شمالی، خواستار ادامه این نشستها برای شکلدهی به آینده مشترک جهان ترک شد.
نقش سازمانهای بینالمللی ترک در همکاریها
محمد ثریا ار، دبیرکل پارلمان کشورهای ترک(TÜRKPA)، بر اهمیت همکاری نزدیک میان کشورهای عضو تأکید کرد و آن را عاملی برای تقویت جایگاه جهان ترک دانست.
عمر کوجامان، معاون دبیرکل سازمان کشورهای ترک، اظهار داشت: ما میخواهیم جهان ترک را به یک جزیره ثبات در عرصه بینالمللی تبدیل کنیم.
در پایان این نشست، تصمیم گرفته شد که جلسه بعدی کمیسیونهای روابط خارجی پارلمانهای کشورهای ترک در قرقیزستان برگزار شود.