مانور «آتاترک-۱۳» با حضور نیروهای ویژه ترکیه و گروه خدمات ویژه ارتش پاکستان به‌مدت دو هفته در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان برگزار شد. این مانور بر تبادل تجربیات نظامی و ارتقای هماهنگی در عملیات‌های ضدتروریسم متمرکز بود.

طی این مانور، نیروهای دو کشور سناریوهای مختلف مقابله با تهدیدات تروریستی را تمرین کردند. طبق اعلام روابط عمومی ارتش پاکستان (ISPR)، مراسم اختتامیه این مانور روز پنجشنبه در منطقه «چرات» واقع در ناحیه نوشهره، نزدیک پیشاور، مرکز ایالت خیبر پختونخوا، برگزار شد.

به گفته روابط عمومی ارتش پاکستان، تیم‌های رزمی گروه خدمات ویژه ارتش پاکستان و نیروهای ویژه ترکیه در این مانور که از ۱۰ فوریه آغاز شده بود، شرکت کردند.