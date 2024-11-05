پاکستان و هند که رقیب دیرینه یکدیگر هستند مرتبا آزمایشات موشکی انجام داده و توافق کرده‌اند که از قبل برنامه این آزمایشات را به یکدیگر اطلاع دهند.

پاکستان با توسعه صنعت موشکی بومی، به یکی از قدرت‌های نظامی مهم در منطقه تبدیل شده است. برنامه موشکی پاکستان شامل انواع مختلف موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد است که قادر به حمل کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای هستند. علاوه بر این بمب اتم پاکستان یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت دفاعی و بازدارندگی این کشور در منطقه به شمار می‌رود.



پاکستان در سال ۱۹۷۴ میلادی پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند، برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرد تا توازن نظامی در منطقه را حفظ کند. با تلاش‌های گسترده علمی و فنی، در سال ۱۹۹۸ پاکستان نخستین آزمایش هسته‌ای موفق خود را انجام داد و به عنوان اولین کشور مسلمان دارای سلاح اتمی شناخته شد.