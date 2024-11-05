سیاست
ارتش پاکستان موشک بالستیک کوتاه‌برد آزمایش کرد
ارتش پاکستان اعلام کرد که یک موشک بالستیک کوتاه‌برد با برد ۳۵۰ کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است.
ارتش پاکستان موشک بالستیک کوتاه‌برد آزمایش کرد
شکلیک موشک بالستیک کوتاه‌برد توسط ارتش پاکستان / عکس: AA
5 نوامبر 2024

روابط عمومی ارتش پاکستان ۴ نوامبر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: یک موشک بالستیک کوتاه‌برد با برد ۳۵۰ کیلومتر (۲۱۷ مایل) را با موفقیت آزمایش کردیم. این موشک با جدیدترین سیستم ناوبری تجهیز شده و قادر به تغییر سرعت و جهت خود در هوا است.

براساس این بیانیه، این موشک بومی که از یک کشتی نیروی دریایی ارتش پاکستان به شمال دریای عرب شلیک شده است، می‌تواند اهدافی را در خشکی و دریا به صورت دقیق هدف قرار دهد.

دریاسالار نوید اشرف، فرمانده نیروی دریایی پاکستان و سایر افسران ارشد ارتش پاکستان ناظر بر آزمایش این موشک بودند. آصف زرداری رئيس جمهور، شهباز شریف نخست‌وزیر، سه فرمانده ارتش پاکستان به دانشمندان و یگان‌های نظامی که در شلیک موفقیت‌آمیز این موشک کوتاه‌برد بالستیک نقش داشتند، تبریک گفتند.

پاکستان و هند که رقیب دیرینه یکدیگر هستند مرتبا آزمایشات موشکی انجام داده و توافق کرده‌اند که از قبل برنامه این آزمایشات را به یکدیگر اطلاع دهند.

پاکستان با توسعه صنعت موشکی بومی، به یکی از قدرت‌های نظامی مهم در منطقه تبدیل شده است. برنامه موشکی پاکستان شامل انواع مختلف موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد، میان‌برد و دوربرد است که قادر به حمل کلاهک‌های متعارف و هسته‌ای هستند. علاوه بر این بمب اتم پاکستان یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت دفاعی و بازدارندگی این کشور در منطقه به شمار می‌رود.

پاکستان در سال ۱۹۷۴ میلادی پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند، برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرد تا توازن نظامی در منطقه را حفظ کند. با تلاش‌های گسترده علمی و فنی، در سال ۱۹۹۸ پاکستان نخستین آزمایش هسته‌ای موفق خود را انجام داد و به عنوان اولین کشور مسلمان دارای سلاح اتمی شناخته شد.

