فاتح دورسون، دانشآموز مدرسه یاشار توپچی در بویابات ترکیه، موفق شد در سی و ششمین دوره جشنواره بینالمللی «اولنس کارتونهاله ۲۰۲۴» (Olense Kartoenale 2024) بلژیک بهعنوان قهرمان جهانی معرفی شود.
این جشنواره که از معتبرترین رقابتهای کاریکاتور در جهان به شمار میآید، کاریکاتور فاتح دورسون با موضوع حقوق حیوانات را از میان صدها اثر بهعنوان بهترین کار انتخاب کرد.
فاتح دورسون با کاریکاتور خود، پیامی جهانی در حمایت از حقوق حیوانات ارسال کرد
فاتح دورسون که سالها تحت هدایت آسکین آیرانچیاوغلو، معلم هنرهای بصری، به تمرین و خلق کاریکاتور پرداخته است، توانست با این اثر نظر داوران مسابقه را جلب کند. مسئولان مدرسه نیز از این دستاورد بینالمللی ابراز خوشحالی کرده و آن را نشاندهنده موقعیت برجسته هنرمندان جوان ترکیه در سطح جهانی میدانند.
آیرانچیاوغلو در مورد این موفقیت اظهار داشت: در طول ۲۵ سال تدریس، موفقیتهای زیادی از دانشآموزانم در مقاطع ملی و بینالمللی دیدهام و موفقیت فاتح یکی از این دستاوردها به شمار میآید.
ایلهان اوزکان، مدیر مدرسه، این موفقیت را به فاتح تبریک گفت و افزود که این دستاورد نمایانگر استعداد و تلاش دانشآموزان این مدرسه است. او همچنین بیان کرد که فاتح با استفاده از هنر خود، توانسته پیامی جهانی در زمینه حقوق حیوانات ارسال کند.