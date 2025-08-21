علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور رهبر ایران، روز چهارشنبه بیستم آگوست میزبان گابریل لوچینگر، مشاور امنیت ملی و معاون وزیر امور خارجه سوئیس بود. در این دیدار رسمی، دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای و روند حل‌وفصل مسائل هسته‌ای را بررسی و درباره راهکارهای همکاری‌های دوجانبه تبادل نظر کردند.

لاریجانی ضمن تأکید بر اهمیت نقش سوئیس در ایجاد کانال‌های دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها، خواستار گسترش تعاملات سازنده در چارچوب همکاری‌های مشترک شد.