خاورميانه
گفت‌وگوی لاریجانی و مشاور امنیت ملی سوئیس درباره پرونده هسته‌ای
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور امنیت ملی سوئیس در دیداری رسمی، درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند حل‌وفصل مسائل هسته‌ای رایزنی کردند.
عکس : AP
21 اوت 2025

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مشاور رهبر ایران، روز چهارشنبه بیستم آگوست میزبان گابریل لوچینگر، مشاور امنیت ملی و معاون وزیر امور خارجه سوئیس بود. در این دیدار رسمی، دو طرف آخرین تحولات منطقه‌ای و روند حل‌وفصل مسائل هسته‌ای را بررسی و درباره راهکارهای همکاری‌های دوجانبه تبادل نظر کردند.

لاریجانی ضمن تأکید بر اهمیت نقش سوئیس در ایجاد کانال‌های دیپلماتیک و کاهش تنش‌ها، خواستار گسترش تعاملات سازنده در چارچوب همکاری‌های مشترک شد.

مشاور امنیت ملی سوئیس نیز با اشاره به جایگاه ایران در معادلات منطقه‌ای، آمادگی کشورش را برای پیگیری مستمر گفت‌وگوها اعلام کرد.

همچنین وی تصریح کرد نتایج رایزنی‌های خود با سایر طرف‌های مرتبط را در آینده در اختیار مقامات ایران قرار خواهد داد.

