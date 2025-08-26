وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که تحریم‌های سوریه لغو شده و از روز سه‌شنبه ۲۶ آگوست، شرکت‌های آمریکایی می‌توانند بار دیگر با دمشق تجارت کنند.

این تصمیم به دنبال تغییر سیاست‌های آمریکا و پایان وضعیت اضطراری ملی اتخاذ شده است و به محدودیت‌هایی که از سال ۲۰۰۴ و طی جنگ داخلی سوریه اعمال شده بود، پایان می‌دهد.

وزارت امور خارجه سوریه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، اعلام کرد که حذف نام کشورش از فهرست تحریم‌ها گامی مثبت برای بهبود شرایط انسانی و اقتصادی مردم سوریه است و تسهیل تجارت، لغو محدودیت‌ها بر صادرات آمریکا و کاهش رنج شهروندان را به همراه خواهد داشت.

این اقدام هم‌زمان با سفر دومین هیئت رسمی کنگره آمریکا به دمشق، فصل جدیدی در روابط دوجانبه مبتنی بر احترام متقابل و گفت‌وگوی سازنده را رقم می‌زند.

در این چارچوب، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، هیئتی متشکل از سناتور جین شاهین، نماینده جو ویلسون و توماس باراک، نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه، را پذیرفت.