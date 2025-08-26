وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد که تحریمهای سوریه لغو شده و از روز سهشنبه ۲۶ آگوست، شرکتهای آمریکایی میتوانند بار دیگر با دمشق تجارت کنند.
این تصمیم به دنبال تغییر سیاستهای آمریکا و پایان وضعیت اضطراری ملی اتخاذ شده است و به محدودیتهایی که از سال ۲۰۰۴ و طی جنگ داخلی سوریه اعمال شده بود، پایان میدهد.
وزارت امور خارجه سوریه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست، اعلام کرد که حذف نام کشورش از فهرست تحریمها گامی مثبت برای بهبود شرایط انسانی و اقتصادی مردم سوریه است و تسهیل تجارت، لغو محدودیتها بر صادرات آمریکا و کاهش رنج شهروندان را به همراه خواهد داشت.
این اقدام همزمان با سفر دومین هیئت رسمی کنگره آمریکا به دمشق، فصل جدیدی در روابط دوجانبه مبتنی بر احترام متقابل و گفتوگوی سازنده را رقم میزند.
در این چارچوب، احمد الشرع، رئیسجمهور سوریه، هیئتی متشکل از سناتور جین شاهین، نماینده جو ویلسون و توماس باراک، نماینده ویژه ترامپ در امور سوریه، را پذیرفت.
این هیئت در حضور وزرای دفاع، کشور و کار و امور اجتماعی سوریه، راههای تقویت روابط دوجانبه و همکاریهای آتی را بررسی کردند.
وزارت امور خارجه سوریه همچنین اعلام کرد که کنگره آمریکا از تلاشها برای لغو کامل تحریمها، از جمله حذف قانون سزار تا پایان سال، حمایت میکند و رئیسجمهور سوریه از این اقدامات قدردانی کرده است.
این تصمیم که پس از سقوط رژیم اسد در دسامبر سال گذشته و صدور فرمان اجرایی ترامپ در جولای سال جاری گرفته شد، راه را برای بازگشت شرکتهای آمریکایی به بازار سوریه هموار خواهد کرد و افقهای جدیدی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور باز میسازد.