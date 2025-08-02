Fidan s’est exprimé vendredi lors d’une rencontre à Istanbul avec une délégation du Hamas conduite par Mohammed Ismail Darwish, chef du Conseil consultatif (Choura) du mouvement, selon des sources du ministère turc des Affaires étrangères.
La délégation du Hamas a souligné que l’aide humanitaire autorisée à entrer dans Gaza est très insuffisante au regard des besoins urgents, et a critiqué l’intransigeance d’Israël dans les négociations de cessez-le-feu.
Fidan a affirmé qu’Israël poursuit une politique génocidaire en affamant la population de Gaza, ajoutant que cette stratégie démontre le manque de volonté réelle du gouvernement de Benjamin Netanyahu d’aboutir à un cessez-le-feu.
Le chef de la diplomatie turque a également estimé qu’Israël cherche à briser la résistance du peuple de Gaza en prolongeant les négociations et en provoquant des déplacements forcés.
Soulignant l’engagement de la Turquie en faveur des négociations, Fidan a relevé le soutien international croissant à la cause palestinienne, porté par la mobilisation de l'opinion publique mondiale.
Il a déclaré qu’en raison de la pression populaire, de plus en plus de pays reconnaissent l’État de Palestine, tandis qu’Israël se retrouve de plus en plus isolé sur la scène internationale.
Fidan a réaffirmé que le soutien de la Turquie à la cause palestinienne se poursuivra avec la plus grande détermination.
Malgré les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne poursuit depuis le 7 octobre 2023 une offensive brutale contre Gaza, ayant causé la mort de plus de 60 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants.
Les bombardements incessants ont détruit l’enclave et provoqué de graves pénuries alimentaires.