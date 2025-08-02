Fidan s’est exprimé vendredi lors d’une rencontre à Istanbul avec une délégation du Hamas conduite par Mohammed Ismail Darwish, chef du Conseil consultatif (Choura) du mouvement, selon des sources du ministère turc des Affaires étrangères.

La délégation du Hamas a souligné que l’aide humanitaire autorisée à entrer dans Gaza est très insuffisante au regard des besoins urgents, et a critiqué l’intransigeance d’Israël dans les négociations de cessez-le-feu.

Fidan a affirmé qu’Israël poursuit une politique génocidaire en affamant la population de Gaza, ajoutant que cette stratégie démontre le manque de volonté réelle du gouvernement de Benjamin Netanyahu d’aboutir à un cessez-le-feu.

Le chef de la diplomatie turque a également estimé qu’Israël cherche à briser la résistance du peuple de Gaza en prolongeant les négociations et en provoquant des déplacements forcés.

Soulignant l’engagement de la Turquie en faveur des négociations, Fidan a relevé le soutien international croissant à la cause palestinienne, porté par la mobilisation de l'opinion publique mondiale.