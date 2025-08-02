La Société du Croissant-Rouge palestinien rapporte que 12 personnes ont été tuées et 90 blessées lorsqu’un groupe de civils rassemblés pour attendre des camions d’aide a été ciblé par l’armée israélienne au sud-ouest de la ville de Gaza.

D’autres frappes ont été signalées à az-Zawayda, au centre de l’enclave : cinq personnes ont été abattues dans une frappe sur un immeuble résidentiel, une autre personne dans une frappe à l’ouest de la ville, et trois civils, dont plusieurs déplacés, dans un camp visé à l’ouest de Khan Younès, selon des sources hospitalières locales.

Parallèlement aux attaques, la famine progresse dans toute la bande de Gaza, où au moins 162 Palestiniens sont morts de causes liées à la faim, dont 92 enfants, selon les autorités sanitaires locales.

Vendredi, un adolescent de 17 ans, Atef Abu Khater, est décédé de malnutrition à l’hôpital al-Shifa. Il était en bonne santé avant le début de la guerre, selon les déclarations de son père à la presse.

“100 fois plus chers”

Avec des infrastructures détruites, un accès limité à l’eau, à l’électricité et aux soins, Gaza est confrontée à une catastrophe humanitaire sans précédent, selon les organisations internationales.