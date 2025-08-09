Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont réunis samedi soir, place Beyazit à Istanbul, après la prière, pour dénoncer le génocide perpétré par Israël et la famine imposée à Gaza.



Organisée avec la participation d’ONG et de nombreux citoyens, la mobilisation s’est poursuivie par une marche en direction de la mosquée historique Sainte-Sophie.



Les manifestants ont voulu alerter sur la gravité de la crise humanitaire et affirmer leur solidarité avec la population gazaouie, dans un contexte marqué par l’escalade des violences et de graves pénuries alimentaires et médicales.

Les organisateurs ont exhorté la communauté internationale à agir de toute urgence pour mettre fin aux souffrances à Gaza.