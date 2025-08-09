Des dizaines de milliers de manifestants pro-palestiniens se sont réunis samedi soir, place Beyazit à Istanbul, après la prière, pour dénoncer le génocide perpétré par Israël et la famine imposée à Gaza.
Organisée avec la participation d’ONG et de nombreux citoyens, la mobilisation s’est poursuivie par une marche en direction de la mosquée historique Sainte-Sophie.
Les manifestants ont voulu alerter sur la gravité de la crise humanitaire et affirmer leur solidarité avec la population gazaouie, dans un contexte marqué par l’escalade des violences et de graves pénuries alimentaires et médicales.
Les organisateurs ont exhorté la communauté internationale à agir de toute urgence pour mettre fin aux souffrances à Gaza.
Israël fait face à une indignation mondiale croissante en raison de son offensive, qualifiée de génocide par les manifestants, qui a coûté la vie à plus de 61 000 Palestiniens depuis octobre 2023.
La campagne militaire israélienne a ravagé l’enclave palestinienne, entraînant des morts par la faim et la famine.
En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis à Gaza.
Israël fait également l’objet de poursuites pour génocide devant la Cour internationale de justice dans le cadre de sa guerre contre l’enclave.