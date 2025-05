L’armée israélienne a bombardé le service de chirurgie du complexe hospitalier Nasser, à Khan Younès, tôt ce mardi et a tué le journaliste Hassan Aslih, qui travaillait pour plusieurs organisations locales et arabes et pour plusieurs agences, a déclaré à l’Agence France-Presse le porte-parole de la défense civile à Gaza, Mahmoud Bassal.

Dans un communiqué, le Hamas a affirmé que la frappe sur l’hôpital a “provoqué la mort de patients“, sans en préciser le nombre. Il a accusé Israël d’avoir ‘assassiné’ le journaliste Hassan Aslih qui dirigeait l’agence de presse palestinienne Alam24.

Les forces israéliennes ont également tué au moins 30 Palestiniens, dont des enfants, et en ont blessé plusieurs autres lors de frappes aériennes menées lundi à Gaza, avant et juste après la libération de l’otage israélo-américain Edan Alexander. Lors d'une de ces attaques, l'armée a tué un Palestinien par un tir de drone dans le quartier de Wadi al-Arais, dans le quartier de Shejaiya, à Gaza.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a admis, dimanche soir, que son armée continuait de détruire des habitations à Gaza pour empêcher les Palestiniens de revenir et les forcer à émigrer.

L’appel d’Antonio Guterres

Relativement à la situation humanitaire, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé le risque de famine auquel toute la population de Gaza est exposée et s'est inquiété du fait que la grande majorité des enfants souffrent d'une “privation alimentaire extrême”.

Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le rapport alarmant sur la faim à Gaza, publié précédemment par le Système intégré de classification de la sécurité alimentaire, montre que l'interdiction de 70 jours imposée par Israël sur l'entrée de nourriture et d'autres fournitures est “une catastrophe d'origine humaine que le monde devrait maintenant tolérer”, a-t-il ajouté.

L'ONU et le Secrétaire général ont appelé à plusieurs reprises Israël à ouvrir immédiatement les points de passage frontaliers et à autoriser l'acheminement de 116 000 tonnes d'aide alimentaire en attente de l'autre côté, a déclaré M. Dujarric.

Cela pourrait nourrir un million de personnes pendant quatre mois, a-t-il ajouté.

Alors que le Hamas se dit prêt à reprendre le dialogue en vue d’un cessez-le-feu à Gaza, une équipe de négociateurs israéliens se rend aujourd’hui à Doha, la capitale qatarie. Elle doit discuter d'un éventuel accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers avec le mouvement palestinien Hamas, alors que Trump est arrivé en Arabie saoudite pour une tournée devant le conduire au Qatar et aux Émirats arabes unis.

La délégation devrait rester à Doha au moins jusqu'à jeudi, pendant la visite du président américain Donald Trump dans ce pays du Golfe.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré avoir ordonné à la délégation de se rendre au Qatar.

“Les négociations ne se dérouleront que sous le feu des critiques”, a-t-il ajouté.

Le bureau a indiqué que la décision d'envoyer la délégation faisait suite à une réunion avec l'envoyé spécial de Trump au Moyen-Orient, Steve Witkoff, et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, qui a notamment eu lieu par téléphone avec M. Trump.

Le Premier ministre a remercié le président Trump pour son aide à la libération du soldat Edan Alexander, a indiqué le cabinet de Netanyahu dans un communiqué.

Selon ce communiqué, Trump a réaffirmé “son engagement envers Israël et sa volonté de poursuivre une étroite coopération avec Netanyahu”.

Plus tôt dans la journée, le Hamas a annoncé la libération d'Edan Alexander, un citoyen israélo-américain, suite à des échanges avec Washington dans le cadre des efforts en cours pour obtenir un cessez-le-feu à Gaza.

La chaîne israélienne Channel 12 a cité la famille d'Alexander, affirmant qu'il pourrait se rendre au Qatar pour rencontrer le président Trump, sous réserve de son état de santé.

Israël estime qu'il reste 58 otages israéliens à Gaza, dont 21 sont encore en vie. Parallèlement, plus de 9 900 Palestiniens sont détenus dans les prisons israéliennes, où ils sont exposés à la torture, à la famine et à la négligence médicale – des conditions qui ont entraîné de nombreux décès, selon les médias palestiniens et israéliens et les organisations de défense des droits humains.

Près de 52 900 Palestiniens ont été tués à Gaza lors d'une offensive israélienne brutale depuis octobre 2023, principalement des femmes et des enfants.

La Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt en novembre dernier contre Netanyahu et son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également poursuivi pour génocide devant la Cour internationale de Justice pour sa guerre contre l'enclave.

