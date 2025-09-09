L'Espagne va désormais interdire l'entrée sur son territoire à deux ministres d'extrême droite du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu, a annoncé, ce mardi, le ministre des Affaires étrangères espagnol, au lendemain de l'annonce par Israël de la même mesure à l'encontre de deux ministres espagnols.

Les ministres israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont été inclus "dans la liste officielle des personnes sanctionnées" et "ne pourront pas accéder au territoire espagnol", a annoncé José Manuel Albares, au lendemain d'échanges très vifs entre l'Espagne et Israël après la présentation par le Premier ministre espagnol de mesures destinées à "mettre un terme au génocide à Gaza".

Mesure de rétorsion

Lundi, l’Espagne a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv après que le gouvernement israélien a accusé Madrid d’antisémitisme et interdit l’entrée à deux ministres espagnols.