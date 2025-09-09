MOYEN-ORIENT
L'Espagne interdit deux ministres israéliens d'extrême droite d’entrée sur son territoire
Les ministres extrémistes israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich sont interdits d’entrée sur le territoire espagnol. La veille Israël avait interdit l'accès de son territoire a deux ministres espagnoles.
Itamar Ben-Gvir (2e à droite) et Bezalel Smotrich (2e à gauche) visitant la porte de Damas, à Jérusalem le 20 octobre 2021. / AA
9 septembre 2025

L'Espagne va désormais interdire l'entrée sur son territoire à deux ministres d'extrême droite du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahu, a annoncé, ce mardi, le ministre des Affaires étrangères espagnol, au lendemain de l'annonce par Israël de la même mesure à l'encontre de deux ministres espagnols. 

Les ministres israéliens Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich ont été inclus "dans la liste officielle des personnes sanctionnées" et "ne pourront pas accéder au territoire espagnol", a annoncé José Manuel Albares, au lendemain d'échanges très vifs entre l'Espagne et Israël après la présentation par le Premier ministre espagnol de mesures destinées à "mettre un terme au génocide à Gaza".

Mesure de rétorsion

Lundi, l’Espagne a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv après que le gouvernement israélien a accusé Madrid d’antisémitisme et interdit l’entrée à deux ministres espagnols.

Le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a rappelé l’envoyé “face à des accusations diffamatoires et des mesures inacceptables contre deux membres du gouvernement“, selon des sources citées par le quotidien espagnol El País.

Plus tôt lundi, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé neuf mesures visant à stopper ce qu’il qualifie de génocide à Gaza. Elles incluent un embargo permanent sur les armes, une interdiction des importations en provenance des territoires occupés et l’interdiction pour les personnes impliquées dans la guerre à Gaza, d’entrer en Espagne.

Lire aussi: Gaza: "un véritable génocide”, selon une ministre espagnole




