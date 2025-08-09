La France a dénoncé "dans les termes les plus forts", le plan adopté par le gouvernement israélien visant à étendre son offensive militaire à Gaza, y voyant une tentative de prise de contrôle militaire complète de l’enclave palestinienne.



Dans un communiqué publié vendredi, le ministère français des Affaires étrangères a rappelé son opposition "ferme" à toute occupation de Gaza et à tout déplacement forcé de sa population, soulignant que de telles actions constitueraient "des violations graves supplémentaires du droit international" et mèneraient "à une impasse absolue".

Paris a averti que ces projets représenteraient une "atteinte aux aspirations légitimes des Palestiniens à vivre en paix dans un État viable, souverain et contigu", tout en menaçant la stabilité régionale.

De telles actions ne contribueraient "en rien à la sécurité d’Israël et de ses ressortissants", y compris celle des otages toujours détenus par le Hamas, a estimé le ministère.

Concernant l’avenir de Gaza, Paris a réaffirmé qu’il doit s’inscrire dans le cadre d’un futur État palestinien dirigé par l’Autorité palestinienne.