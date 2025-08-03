FRANCE
Michel Barnier invite Rachida Dati à l'unité en vue des législatives
L’ancien Premier ministre français Michel Barnier, candidat LR pour les législatives à Paris, veut éviter une confrontation avec sa camarade Rachida Dati et lui conseille de se consacrer à la conquête de la mairie de Paris.
Michel Barnier à gauche et Dati à droite lors d’une session à l'Assemblée nationale à Paris, France, le 8 octobre 2024. / AFP
3 août 2025

L’ancien Premier ministre français Michel Barnier souhaite éviter une guerre avec Rachida Dati, la ministre de la Culture lors des prochaines législatives en France.

C’est ce qui ressort d’un entretien qu’il a accordé aujourd’hui à La Tribune Dimanche alors qu’il a été désigné par Les Républicains comme leur candidat pour l’élection législative anticipée dans la deuxième circonscription de Paris.

Avant la décision du parti LR, Rachida Dati, s'était déclarée candidate.

“Je veux que les Parisiens puissent voter pour plutôt que contre quelqu’un. C’est à Rachida Dati, qui a une ambition légitime pour animer des listes d’union à Paris, de ne pas se tromper et de choisir le bon chemin”, a-t-il déclaré dans les colonnes de la Tribune Dimanche. “Je ne suis pas candidat à autre chose qu'à la députation”, a insisté l’ancien Premier ministre français. “Rachida Dati le sait. Je le lui ai dit et je l'ai même écrit aux adhérents Les Républicains (...) Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus”, a-t-il clarifié, se disant prêt à soutenir la ministre dans sa mairie de Paris.

LR joue la carte de l’apaisement

Alors que Rachida Dati est poursuivie pour corruption et trafic d'influence, ses soutiens soupçonnent Michel Barnier de convoiter aussi la mairie de Paris, en cas d’incapacité à se présenter. A ceux qui lui reprochent d'être “parachuté”, il répond qu’il est Parisien depuis longtemps. “Cela fait plus de vingt-cinq ans que j'ai quitté, volontairement, mes fonctions en Savoie”, “je suis Parisien depuis plus de vingt ans. J'habite depuis plus de douze ans dans cette circonscription”, a-t-il répondu.

Pour éviter une guerre fratricide qui ferait l’affaire de la gauche, LR espère trouver un accord avec Rachida Dati “d'ici la rentrée”.

SOURCE:TRT français et agences
