L’ancien Premier ministre français Michel Barnier souhaite éviter une guerre avec Rachida Dati, la ministre de la Culture lors des prochaines législatives en France.

C’est ce qui ressort d’un entretien qu’il a accordé aujourd’hui à La Tribune Dimanche alors qu’il a été désigné par Les Républicains comme leur candidat pour l’élection législative anticipée dans la deuxième circonscription de Paris.

Avant la décision du parti LR, Rachida Dati, s'était déclarée candidate.

“Je veux que les Parisiens puissent voter pour plutôt que contre quelqu’un. C’est à Rachida Dati, qui a une ambition légitime pour animer des listes d’union à Paris, de ne pas se tromper et de choisir le bon chemin”, a-t-il déclaré dans les colonnes de la Tribune Dimanche. “Je ne suis pas candidat à autre chose qu'à la députation”, a insisté l’ancien Premier ministre français. “Rachida Dati le sait. Je le lui ai dit et je l'ai même écrit aux adhérents Les Républicains (...) Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus”, a-t-il clarifié, se disant prêt à soutenir la ministre dans sa mairie de Paris.