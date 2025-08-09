Les États-Unis ont discrètement soutenu Israël alors que celui-ci s’apprête à élargir son offensive génocidaire, en réoccupant Gaza. Le président américain Donald Trump a déclaré que la décision relevait des dirigeants israéliens.



“Cela dépendra essentiellement d’Israël”, a-t-il affirmé mardi, interrogé sur son soutien au plan controversé du Premier ministre Benyamin Netanyahu de pousser plus loin l’offensive dans la ville de Gaza.

Jeudi, le secrétaire d’État américain Marco Rubio a tenu le même discours sur la chaîne catholique EWTN : “En fin de compte, ce qu’Israël doit faire pour sa sécurité sera déterminé par Israël”.

En Relation TRT Global - Israël se prépare à l’invasion de Gaza, malgré la réprobation internationale



Ces déclarations marquent un tournant par rapport aux tentatives antérieures de médiation en faveur d’un cessez-le-feu.



Les négociations ayant échoué en raison de l’intransigeance israélienne, l’administration Trump semble avoir pleinement adopté la stratégie israélienne de poursuite de la guerre.

Vendredi, le vice-président JD Vance a réitéré ce message lors d’une rencontre avec le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy.

Feu vert du cabinet de guerre israélien



Jeudi, le cabinet de guerre israélien a donné son aval à une offensive terrestre visant notamment Gaza-Ville et plusieurs camps de réfugiés où seraient détenus des captifs.

L’armée israélienne a appelé à de nouvelles expulsions dans ces zones, alimentant les craintes d’une nouvelle escalade.