“La décision du cabinet de sécurité israélien d’étendre son opération militaire à Gaza va encore détériorer la situation humanitaire déjà catastrophique et mettre en danger la vie des otages restants”, a écrit Hadja Lahbib sur X.

Ses propos interviennent après que le cabinet de sécurité d’Israël a approuvé, tôt vendredi, le plan du Premier ministre Benjamin Netanyahu visant à occuper entièrement la ville de Gaza.

En Relation TRT Global - Gaza: les chefs de la sécurité israélienne s’opposent au plan de réoccupation

Lahbib a insisté sur la nécessité d’un cessez-le-feu immédiat, de la libération inconditionnelle de tous les otages et de l’acheminement massif de l’aide humanitaire, dans le plein respect du droit international humanitaire.



“Il n’y a pas d’alternative à la solution à deux États”, a-t-elle souligné.

Plus tôt, le président du Conseil européen Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont appelé Israël à reconsidérer sa décision.



“Une telle décision doit avoir des conséquences pour les relations UE-Israël, à évaluer par le Conseil”, a averti Costa.