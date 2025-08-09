MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Gaza: les chefs de la sécurité israélienne s’opposent au plan de réoccupation
Les chefs de la sécurité israéliens ont averti Netanyahu que l’occupation de la ville de Gaza mettrait en danger les otages et les soldats, mais le plan a été approuvé après une réunion houleuse de 10 heures du Cabinet.
Gaza: les chefs de la sécurité israélienne s’opposent au plan de réoccupation
Les chefs de la sécurité israéliens ont mis en garde contre un risque “considérable” pour les captifs israéliens. / AP
9 août 2025

Le quotidien Yedioth Ahronoth, citant des sources politiques anonymes, a indiqué que les chefs de l’armée, du Conseil national de sécurité et du Mossad “ont exprimé leurs objections” lors d’une session qui s’est tenue du jeudi soir au vendredi matin. 

Ils ont mis en garde contre un risque “considérable” pour les captifs israéliens à Gaza et un affaiblissement des perspectives d’accord avec le groupe palestinien Hamas.

En RelationTRT Global - Israël se prépare à l’invasion de Gaza, malgré la réprobation internationale

Malgré ces avertissements, le Cabinet a voté en faveur de la poursuite du plan. La réunion a été marquée par de “vifs échanges” entre Netanyahu et de hauts responsables, dont le chef d’état-major Eyal Zamir, le chef du Conseil national de sécurité Tzachi Hanegbi et le directeur du Mossad David Barnea, qui ont plaidé pour des “alternatives plus sûres et plus adaptées”. Hanegbi a déclaré qu’un “cessez-le-feu pourrait permettre la libération d’environ 10 otages”.

Vendredi, le gouvernement a validé un plan en deux étapes : d’abord, contraindre environ un million d’habitants de la ville de Gaza à se déplacer vers le sud, encercler la ville et mener des raids ; ensuite, viser les camps de réfugiés du centre de Gaza, dont beaucoup sont déjà lourdement endommagés.

Recommandé

L’ONU affirme que 87 % de Gaza est déjà sous “contrôle israélien” ou soumis à des ordres d’évacuation et prévient qu’une extension supplémentaire aurait des “conséquences catastrophiques”.

La guerre d’Israël contre Gaza, désormais dans sa deuxième année de génocide, a tué plus de 61 300 Palestiniens depuis octobre 2023. L’offensive a dévasté l’enclave et l’a poussée au bord de la famine.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt contre Netanyahu et l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Israël fait également l’objet d’une procédure pour génocide devant la Cour internationale de Justice.

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us