À l’approche du sommet prévu le 15 août en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les principaux dirigeants européens ont réaffirmé, ce dimanche, leur soutien à l’Ukraine et appelé à maintenir la pression sur la Russie pour parvenir à une paix “juste”.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, écarté de cette rencontre, a averti que toute décision prise sans l’Ukraine serait une décision contre la paix. “Les Ukrainiens n’abandonneront pas leur terre aux occupants”, a-t-il lancé.
Un sommet sous tensions
Le président russe et son homologue américain se rencontrent pour la première fois depuis 2019. Donald Trump, qui promet depuis des mois de “mettre fin” au conflit, a laissé entendre qu’un accord pourrait inclure des échanges de territoires “au bénéfice de chacun”, sans en préciser les modalités.
Les positions restent toutefois irréconciliables : Moscou exige l’annexion de quatre régions supplémentaires, le renoncement de Kiev à l’Otan et l’arrêt des livraisons d’armes occidentales. Kiev réclame le retrait total des troupes russes et des garanties de sécurité, dont le maintien du soutien militaire.
L’Europe unie derrière Kiev
Dans un communiqué commun publié dans la nuit de samedi à dimanche, les dirigeants européens dont le président français Emmanuel Macron, Giorgia Meloni (présidente du Conseil des ministres d’Italie), Friedrich Merz (chancelier fédéral d’Allemagne), Donald Tusk (Premier ministre de Pologne), Keir Starmer (Premier ministre du Royaume-Uni), Alex Stubb (président de la République de Finlande) et Ursula von der Leyen (présidente de la Commission européenne)
ont insisté que la voie de la paix ne peut être tracée sans l’Ukraine.
Ils se disent prêts à accompagner les efforts diplomatiques américains, tout en maintenant un soutien militaire et financier “substantiel” à Kiev et en renforçant les sanctions contre la Russie.
Ces derniers jours, Zelensky a multiplié les échanges avec les dirigeants européens et le président espagnol Pedro Sánchez. À Londres, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a reçu le vice-président américain JD Vance, des responsables ukrainiens et des conseillers européens pour coordonner les prochaines étapes vers la paix.
De son côté, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva s’est entretenu avec Vladimir Poutine.
