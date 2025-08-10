À l’approche du sommet prévu le 15 août en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les principaux dirigeants européens ont réaffirmé, ce dimanche, leur soutien à l’Ukraine et appelé à maintenir la pression sur la Russie pour parvenir à une paix “juste”.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, écarté de cette rencontre, a averti que toute décision prise sans l’Ukraine serait une décision contre la paix. “Les Ukrainiens n’abandonneront pas leur terre aux occupants”, a-t-il lancé.

Un sommet sous tensions

Le président russe et son homologue américain se rencontrent pour la première fois depuis 2019. Donald Trump, qui promet depuis des mois de “mettre fin” au conflit, a laissé entendre qu’un accord pourrait inclure des échanges de territoires “au bénéfice de chacun”, sans en préciser les modalités.

Les positions restent toutefois irréconciliables : Moscou exige l’annexion de quatre régions supplémentaires, le renoncement de Kiev à l’Otan et l’arrêt des livraisons d’armes occidentales. Kiev réclame le retrait total des troupes russes et des garanties de sécurité, dont le maintien du soutien militaire.

L’Europe unie derrière Kiev