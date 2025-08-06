Le Kremlin a qualifié d'"utile et constructive" la rencontre de haut niveau tenue mercredi à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et l'envoyé spécial du président américain, Steven Witkoff, alors que les efforts diplomatiques s'intensifient à l'approche de l'échéance imminente imposée par les États-Unis pour parvenir à un accord de cessez-le-feu en Ukraine.



S'adressant aux journalistes, un haut conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, a confirmé que le président Vladimir Poutine avait rencontré Witkoff plus tôt dans la journée pendant environ trois heures.



Les entretiens, à huis clos, ont principalement porté sur la guerre en cours en Ukraine et sur la possibilité d'une coopération stratégique renouvelée entre Moscou et Washington.

"L'envoyé spécial du président américain Steven Witkoff a été reçu par notre président ce matin. Une conversation très utile et constructive a eu lieu", a déclaré Iouri Ouchakov, selon l'agence de presse officielle russe RIA.



Messages spécifiques transmis

Ouchakov a noté que la partie russe avait transmis des messages spécifiques concernant le conflit en Ukraine et reçu en retour des "signaux correspondants" de la part du président Donald Trump.

"Poutine est désormais pleinement informé de la situation actuelle", a déclaré Ouchakov, ajoutant que Trump n'avait pas encore été informé des résultats de la réunion. "Par conséquent, je m'abstiendrai de tout commentaire plus détaillé pour le moment", a-t-il ajouté.