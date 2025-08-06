AMÉRIQUE DU NORD
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
La cinquième visite de Steven Witkoff à Moscou intervient dans un contexte de pression croissante de Donald Trump en faveur d'un accord de paix en Ukraine, avec des menaces de droits de douane élevés pour la Russie et ses alliés.
La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive" / AP
il y a 17 heures

Le Kremlin a qualifié d'"utile et constructive" la rencontre de haut niveau tenue mercredi à Moscou entre le président russe Vladimir Poutine et l'envoyé spécial du président américain, Steven Witkoff, alors que  les efforts diplomatiques s'intensifient à l'approche de l'échéance imminente imposée par les États-Unis pour parvenir à un accord de cessez-le-feu en Ukraine.

S'adressant aux journalistes, un haut conseiller du Kremlin, Iouri Ouchakov, a confirmé que le président Vladimir Poutine avait rencontré Witkoff plus tôt dans la journée pendant environ trois heures.

Les entretiens, à huis clos, ont principalement porté sur la guerre en cours en Ukraine et sur la possibilité d'une coopération stratégique renouvelée entre Moscou et Washington.

"L'envoyé spécial du président américain Steven Witkoff a été reçu par notre président ce matin. Une conversation très utile et constructive a eu lieu", a déclaré Iouri Ouchakov, selon l'agence de presse officielle russe RIA.

Messages spécifiques transmis

Ouchakov a noté que la partie russe avait transmis des messages spécifiques concernant le conflit en Ukraine et reçu en retour des "signaux correspondants" de la part du président Donald Trump.

"Poutine est désormais pleinement informé de la situation actuelle", a déclaré Ouchakov, ajoutant que Trump n'avait pas encore été informé des résultats de la réunion. "Par conséquent, je m'abstiendrai de tout commentaire plus détaillé pour le moment", a-t-il ajouté.

La rencontre du jour marque la cinquième visite de Witkoff à Moscou cette année et la première depuis sa précédente entrevue avec Poutine, le 25 avril.

Une échéance imminente imposée par Trump

Ce dernier voyage intervient deux jours seulement avant l'expiration du délai de 10 jours fixé par Trump à la Russie pour accepter un cessez-le-feu avec l'Ukraine.

Trump avait initialement accordé à Moscou un délai de 50 jours en juin, menaçant d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 100 % sur les exportations russes et celles de ses partenaires commerciaux si aucun accord de paix n'était conclu.

Cependant, le 29 juillet, il a écourté drastiquement ce délai à 10 jours, évoquant sa "déception" face à l’absence de progrès concrets du président Poutine sur cette question.


SOURCE:TRT français et agences
