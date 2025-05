Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'acheminement de l'aide humanitaire vers les Palestiniens de la bande de Gaza était une “priorité absolue”.

“La situation actuelle est intolérable”, a affirmé M. Macron dans la ville égyptienne d'el-Arish, point de transit clé pour l'approvisionnement de Gaza, où il a appelé à la “reprise de l'aide humanitaire au plus vite”.

Dans une vidéo sur sa visite, partagée ultérieurement sur X, M. Macron a également rejeté l'idée portée par l'administration Trump de forcer les Palestiniens à quitter Gaza afin de transformer l'enclave en “Riviera du Moyen-Orient”.

“Après des mois et des mois de bombardements et une guerre terrible, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Il y a des dizaines de milliers d'enfants mutilés et sans famille”, a déploré M. Macron. “ C'est de cela dont il est question lorsque l'on parle de Gaza. Ce n'est pas un projet immobilier”.

Israël a rompu le 18 mars dernier le cessez-le-feu de deux mois à Gaza et a imposé un embargo généralisé de l’aide humanitaire dans l’enclave palestinienne. Outre les bombardements quasi quotidiens et les ordres de déplacements fréquents, l'armée israélienne s’est emparé de 50 % de Gaza, contraignant la population à s'entasser dans un espace réduit. En l’absence de ravitaillement en nourriture et médicaments, les gazaouis sont exposés à la famine et aux épidémies.

