Le blocus total de Gaza ordonné depuis dix jours par l'armée israélienne impacte négativement la vie des Palestiniens. Des milliers d’habitants de Gaza font la queue pendant des heures devant les boulangeries, chaque jour, en raison du manque de nourriture.

La plupart ne pourront récupérer qu’un seul pain, car les habitants disent qu’ils risquent de mourir de faim après qu’Israël a interrompu toutes les livraisons d’aide à l’enclave palestinienne la semaine dernière.

Pour l'entrée de l’aide humanitaire

Muhannad Hadi, le coordinateur humanitaire de l’ONU pour le territoire palestinien occupé, a déclaré que “le droit humanitaire international est clair” et qu’Israël doit autoriser “l’entrée sans entrave” de fournitures d’aide à Gaza.

Alors que le dernier blocus total de Gaza par Israël entre dans son 10e jour ce mardi, Hadi a dit que “l’approvisionnement soutenu en aide est indispensable“ pour la survie de plus de 2 millions de Palestiniens qui ont souffert de “conditions inimaginables” dans le territoire ravagé par la guerre.

“L’entrée de l’aide vitale doit reprendre immédiatement. Tout nouveau retard annulera encore davantage les progrès que nous avons réussi à réaliser pendant le cessez-le-feu”, a réaffirmé Hadi dans un communiqué.

Pour sa part, le Premier ministre de l'Autorité palestinienne, Mohammad Mustafa, a appelé la communauté internationale, en particulier l'Union européenne, à faire pression sur Israël pour qu'il ouvre les frontières de Gaza, fermées depuis 10 jours.

Israël doit rouvrir les frontières de Gaza et “permettre l'entrée sans entrave de l'aide humanitaire, des abris temporaires et des matériaux de reconstruction”, a énoncé Mustafa lors d'une réunion avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel.

Israël doit également mettre fin à son “agression contre le peuple palestinien”, a plaidé Mustafa, incluant les incursions de l'armée israélienne dans le nord de la Cisjordanie occupée, où les troupes ont détruit des infrastructures civiles, y compris des maisons, et forcé le déplacement de milliers de personnes locales.

