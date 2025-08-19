Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a rendu hommage aux employés de l’agence à Gaza qui ont été tués, blessés ou détenus depuis le début de la guerre en cours.

L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, se retrouve depuis longtemps sous menace répétée, notamment de la part d’Israël.

Dans un message publié sur X, Lazzarini a déclaré qu’environ 360 membres du personnel de l’agence ont perdu la vie à Gaza, dont plusieurs alors qu’ils accomplissaient leurs missions humanitaires, et que des centaines d’autres ont été blessés.

Il a également précisé qu’environ 50 employés ont été arrêtés ou détenus, certains ayant subi des actes de torture pendant leur captivité.

Malgré ces conditions extrêmes, Philippe Lazzarini a mis en avant le courage de son personnel.