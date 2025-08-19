POLITIQUE
Près de 360 employés de l’UNRWA tués lors de la guerre à Gaza, selon l’agence
L’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, se retrouve depuis longtemps sous menace répétée, notamment de la part d’Israël.
Dégâts suite à une frappe aérienne israélienne sur une école de l'UNRWA abritant des personnes déplacées, dans la ville de Gaza / Reuters
il y a 13 heures

Le chef de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, a rendu hommage aux employés de l’agence à Gaza qui ont été tués, blessés ou détenus depuis le début de la guerre en cours.

Dans un message publié sur X, Lazzarini a déclaré qu’environ 360 membres du personnel de l’agence ont perdu la vie à Gaza, dont plusieurs alors qu’ils accomplissaient leurs missions humanitaires, et que des centaines d’autres ont été blessés.

 Il a également précisé qu’environ 50 employés ont été arrêtés ou détenus, certains ayant subi des actes de torture pendant leur captivité.

Malgré ces conditions extrêmes, Philippe Lazzarini a mis en avant le courage de son personnel.

“Nos équipes ne renoncent cependant pas, malgré l’enfer qu’elles vivent au quotidien”, a-t-il insisté.

 Le bilan met en lumière les risques considérables auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires dans les zones de conflit et rappelle l’importance de protéger ceux qui apportent une aide vitale à la population civile.

L’UNRWA continue de fournir nourriture, soins médicaux et services éducatifs aux réfugiés palestiniens, mais la guerre actuelle rend l’accès à la population encore plus périlleux. Les appels internationaux pour garantir la sécurité du personnel humanitaire se multiplient, alors que la situation humanitaire à Gaza devient de plus en plus critique.

