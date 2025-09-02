Intitulée “Les journalistes appellent à mettre fin à la guerre”, la pétition dénonce une atteinte systématique à la liberté de la presse à Gaza.

“Nous sommes horrifiés par le meurtre continu de journalistes à Gaza”, écrivent les signataires, ajoutant que ceux encore en vie “travaillent sous les bombardements, sans logement, sans électricité ni internet, et souvent sans nourriture pour eux-mêmes ou leurs familles”.

Les journalistes citent des chiffres du Comité de Protection des Journalistes, basé à New York, selon lesquels 168 reporters ont été tués lors des attaques israéliennes sur Gaza.

Le Bureau des médias à Gaza estime que le bilan global des journalistes tués s’élève à 247 depuis octobre 2023.

La pétition accuse le gouvernement israélien de bloquer délibérément l’accès des médias en empêchant les correspondants étrangers d’entrer à Gaza, malgré les appels répétés à la Cour suprême par l’Association de la presse étrangère.

Elle exprime également sa solidarité avec les journalistes palestiniens et réclame des comptes.

“Nous appelons notre gouvernement à arrêter immédiatement ces attaques et à permettre une enquête complète et indépendante sur la mort de nos collègues”, indique le texte.

Hors du champ de bataille, les signataires critiquent aussi les rédactions israéliennes pour ne pas couvrir le bilan humanitaire de l’offensive génocidaire.