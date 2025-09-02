À Gaza-Ville, l’armée israélienne poursuit son offensive, avançant depuis plusieurs directions vers le centre urbain et détruisant de vastes zones devenues inhabitables.



Depuis l’aube, environ 40 Palestiniens ont été tués par les frappes israéliennes, dont plusieurs personnes venues chercher de l’aide. Les forces israéliennes cherchent à vider la ville de ses habitants en les poussant vers le sud de l’enclave, déjà surpeuplée et sous bombardements constants.

L'aviation israélienne a touché le dernier étage d'un immeuble résidentiel du sud-ouest de la ville de Gaza, tuant 10 personnes, a indiqué le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Mahmoud Bassal.

Il a aussi rapporté que des hélicoptères israéliens avaient frappé un appartement de l'ouest de la ville, faisant trois morts et plusieurs blessés.

Écoles et camps de fortune en ligne de mire

Les attaques ciblent particulièrement des écoles, abris et camps de fortune où des familles déplacées se sont récemment installées dans l’ouest de Gaza-Ville. Une femme enceinte et son bébé à naître ont été tués près du camp de réfugiés de Shati, selon les autorités locales.

Dans le nord de Gaza, trois autres personnes ont été abattues par des tirs israéliens dans les zones d’Abu Iskandar et de Jabalia, selon des sources médicales.