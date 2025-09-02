MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Gaza: au moins 40 Palestiniens tués depuis l’aube dans de nouvelles frappes israéliennes
Au moins 40 Palestiniens ont été tués depuis l’aube de ce mardi, dont plusieurs personnes venues chercher de l’aide, dans plusieurs attaques menées par l’armée israélienne à travers Gaza. Le bilan des Palestiniens tués dépasse désormais les 63.500.
Gaza: au moins 40 Palestiniens tués depuis l’aube dans de nouvelles frappes israéliennes
Des hélicoptères israéliens ont frappé un appartement de l'ouest de la ville, faisant trois morts et plusieurs blessés. / Reuters
2 septembre 2025

À Gaza-Ville, l’armée israélienne poursuit son offensive, avançant depuis plusieurs directions vers le centre urbain et détruisant de vastes zones devenues inhabitables.

Depuis l’aube, environ 40 Palestiniens ont été tués par les frappes israéliennes, dont plusieurs personnes venues chercher de l’aide. Les forces israéliennes cherchent à vider la ville de ses habitants en les poussant vers le sud de l’enclave, déjà surpeuplée et sous bombardements constants.

L'aviation israélienne a touché le dernier étage d'un immeuble résidentiel du sud-ouest de la ville de Gaza, tuant 10 personnes, a indiqué le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Mahmoud Bassal.

Il a aussi rapporté que des hélicoptères israéliens avaient frappé un appartement de l'ouest de la ville, faisant trois morts et plusieurs blessés.

En RelationTRT Global - La Belgique reconnaîtra la Palestine lors de l'AG de l'ONU

Écoles et camps de fortune en ligne de mire

Les attaques ciblent particulièrement des écoles, abris et camps de fortune où des familles déplacées se sont récemment installées dans l’ouest de Gaza-Ville. Une femme enceinte et son bébé à naître ont été tués près du camp de réfugiés de Shati, selon les autorités locales.

Dans le nord de Gaza, trois autres personnes ont été abattues par des tirs israéliens dans les zones d’Abu Iskandar et de Jabalia, selon des sources médicales.

Recommandé

Malgré l’intensité des bombardements, des centaines de milliers de familles restent encore à Gaza-Ville, affirmant qu’aucune zone n’est réellement sûre, y compris dans le centre et le sud de l’enclave.

L'ONU estime que près d'un million de personnes vivent à Gaza-ville et dans ses environs, et a confirmé, fin août, qu'une famine était en cours.

Le ministère de la Santé de Gaza indique, par ailleurs, que le nombre de décès liés à la faim atteint désormais 348.

En Israël, des médecins ont bloqué une route principale à Tel Aviv pour réclamer un accord permettant la libération des captifs et la fin de l’offensive israélienne. 

Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 63.557 Palestiniens ont été tués et 160.660 autres blessés, depuis le 7 octobre 2023. 

SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us