À Gaza-Ville, l’armée israélienne poursuit son offensive, avançant depuis plusieurs directions vers le centre urbain et détruisant de vastes zones devenues inhabitables.
Depuis l’aube, environ 40 Palestiniens ont été tués par les frappes israéliennes, dont plusieurs personnes venues chercher de l’aide. Les forces israéliennes cherchent à vider la ville de ses habitants en les poussant vers le sud de l’enclave, déjà surpeuplée et sous bombardements constants.
L'aviation israélienne a touché le dernier étage d'un immeuble résidentiel du sud-ouest de la ville de Gaza, tuant 10 personnes, a indiqué le porte-parole de la Défense civile palestinienne, Mahmoud Bassal.
Il a aussi rapporté que des hélicoptères israéliens avaient frappé un appartement de l'ouest de la ville, faisant trois morts et plusieurs blessés.
Écoles et camps de fortune en ligne de mire
Les attaques ciblent particulièrement des écoles, abris et camps de fortune où des familles déplacées se sont récemment installées dans l’ouest de Gaza-Ville. Une femme enceinte et son bébé à naître ont été tués près du camp de réfugiés de Shati, selon les autorités locales.
Dans le nord de Gaza, trois autres personnes ont été abattues par des tirs israéliens dans les zones d’Abu Iskandar et de Jabalia, selon des sources médicales.
Malgré l’intensité des bombardements, des centaines de milliers de familles restent encore à Gaza-Ville, affirmant qu’aucune zone n’est réellement sûre, y compris dans le centre et le sud de l’enclave.
L'ONU estime que près d'un million de personnes vivent à Gaza-ville et dans ses environs, et a confirmé, fin août, qu'une famine était en cours.
Le ministère de la Santé de Gaza indique, par ailleurs, que le nombre de décès liés à la faim atteint désormais 348.
En Israël, des médecins ont bloqué une route principale à Tel Aviv pour réclamer un accord permettant la libération des captifs et la fin de l’offensive israélienne.
Selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 63.557 Palestiniens ont été tués et 160.660 autres blessés, depuis le 7 octobre 2023.