L’indépendance de la justice et le respect du droit international semblent bien loin des priorités des États-Unis. Washington accuse la Cour pénale internationale (CPI) de “politisation” après l’émission de mandats d’arrêt contre des dirigeants israéliens, une attaque qui a naturellement été applaudie par le gouvernement israélien.

Mais cette nouvelle salve de sanctions est globalement critiquée et dénoncée.

La CPI a estimé que cela était une “attaque flagrante” contre l’institution et “contre l’indépendance d’une institution judiciaire impartiale”.

“Ces sanctions constituent une atteinte flagrante à l'indépendance d'une institution judiciaire impartiale, mandatée par 125 États parties de toutes les régions. Elles constituent également un affront aux États parties à la Cour, à l'ordre international fondé sur des règles et, surtout, aux millions de victimes innocentes à travers le monde”, déplore l’instance dans un communiqué.

Le porte-parole du Secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a défendu l’organisation lors d’une conférence de presse : “La CPI constitue un pilier essentiel de la justice pénale internationale”, rappelant que “l’indépendance judiciaire est un principe fondamental qui doit être respecté”. Il a précisé que le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres “n’a ni autorité ni contrôle” sur la Cour, qui est une institution distincte de l'ONU.

La France a,elle, exprimé sa "consternation", selon le ministère des Affaires étrangères. Elle "exprime sa solidarité à l'égard des magistrats visés par cette décision" et estime que les sanctions sont "contraires au principe d'indépendance de la justice", a souligné un porte-parole du ministère.