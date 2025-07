La Cour pénale internationale a de nouveau été la cible d’une nouvelle cyberattaque, a annoncé, lundi, l’institution judiciaire onusienne qui souligne un incident “sophistiqué et ciblé”, désormais maîtrisé.

Pour le moment, l’on ignore les détails et l’impact de cette attaque sur l'intégrité des données de la CPI qui précise qu’une “analyse d’impact est en cours”, des mesures ayant été “prises pour en atténuer les effets”.

C’est le deuxième incident de ce genre en un an et huit mois. En septembre 2023, la CPI a annoncé avoir été piratée et a dû gérer les conséquences pendant des semaines, étant déconnectée de la plupart des systèmes d'accès à Internet. Les détails de cette première attaque et ses auteurs n'ont jamais été rendus publics. La Cour déplorait alors une opération “d’espionnage”, dénonçant “une tentative sérieuse de saper le mandat de la Cour”.

En Relation TRT Global - Trump sanctionne la Cour pénale internationale

La Cour, qui fait l'objet de pressions multiformes depuis qu'elle a émis un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son ministre de la Défense d’alors Yoav Galant, en novembre dernier. Ils sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés pendant la guerre génocidaire en cours à Gaza.

Du reste, une enquête conjointe de + 972.com Magazine, Local Call et du quotidien anglais The Guardian a révélé que de 2015 à 2020, Israël a monté une opération de surveillance des hauts responsables de la Cour pénale internationale, notamment. La finalité de cette démarche était de contrecarrer l'enquête contre Netanyahu et Yoav Gallant. Aussi d'après cette enquête journalistique, Karim Khan l’actuel procureur de la CPI , sa prédécesseure Fatou Bensouda et de dizaines d’autres cadres de la CPI de l’ONU étaient sous surveillance permanente d’un dispositif complexe des services de renseignement israéliens.

Menaces et intimidations

Le quotidien britannique The Guardian a rendu publiques, en 2024, les menaces et tentatives d’intimidation dont a été victime Fatou Bensouda. Yossi Cohen, l’ancien directeur du Mossad, le service de renseignement israélien, aurait intimidé l'ancienne procureure de la CPI Bensouda, laissant entendre que sa sécurité et celle de sa famille seraient menacées.

Des sources judiciaires ont rapporté que Cohen a dit à Bensouda : “Vous devriez nous aider et nous laisser prendre soin de vous. Vous ne voulez pas vous engager dans des choses qui pourraient compromettre votre sécurité ou celle de votre famille“.

En Relation TRT Global - L’ancien chef du Mossad a menacé une procureure de la CPI, révèle The Guardian

Pour sa part, depuis fin 2024, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan, est visé par une enquête pour “faute présumée”. Il a temporairement quitté ses fonctions, le 16 mai, afin de ne pas entraver les investigations. Le haut magistrat se plaint régulièrement de pressions multiformes dont la CPI et lui-même sont victimes, sans en préciser la nature ni les auteurs.

Sanctions américaines

Au-delà des cyberattaques et des tentatives d’espionnage, la CPI et certains de ses responsables sont sous le coup des sanctions décidées par Donald Trump.

Le 7 février 2025, Donald Trump a signé un décret interdisant l’entrée aux États-Unis aux dirigeants, employés et agents de la CPI. Le texte touche aussi les plus proches membres de leurs familles et à quiconque considéré comme ayant apporté son aide aux travaux d’enquête de la CPI. Le décret prévoit aussi de geler tous les avoirs détenus aux États-Unis par ces mêmes personnes.

En réaction à toute cette pression, la CPI appelle à “un soutien continu face à ces défis”.

Ce soutien, insiste la Cour pénale internationale, “garantit la capacité de la Cour à s'acquitter de son mandat essentiel de justice et de responsabilité, qui est une responsabilité partagée de tous les États parties”.

Lire aussi: Israël a espionné et tenté de manipuler la CPI pendant cinq ans, révèle une enquête