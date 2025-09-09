Selon les premières informations, au moins trois mosquées auraient été visées. Les dépôts macabres, placés bien en évidence à l’entrée des lieux de culte, semblent avoir été organisés pour marquer les esprits. Une enquête a été ouverte par la police afin d’identifier les auteurs de ces faits.
Réactions politiques fermes
Les condamnations n’ont pas tardé à arriver. Bruno Retailleau, le ministre français de l’Intérieur, a dénoncé un geste "d’une lâcheté insondable", appelant à ne céder "ni à la haine ni à la division". Plusieurs élus de la majorité et de l’opposition ont également exprimé leur solidarité avec les fidèles visés, rappelant que la liberté de culte est une valeur fondamentale de la République.
Inquiétudes au sein de la communauté musulmane
Un dirigeant de l’une des mosquées concernées, cité par des médias français, a estimé que ces actes dépassent le simple symbole. "Ce n’est pas seulement une insulte à nos lieux de prière, c’est une attaque contre le vivre-ensemble et la paix sociale", a-t-il dit. Les associations de lutte contre le racisme et l’islamophobie, elles, demandent une réaction rapide et exemplaire des autorités afin de prévenir toute banalisation.
Ces intimidations surviennent dans un contexte où les actes islamophobes ont connu une hausse significative ces dernières années, nourrissant un sentiment d’insécurité parmi les citoyens musulmans, selon le dernier rapport de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).