Selon les premières informations, au moins trois mosquées auraient été visées. Les dépôts macabres, placés bien en évidence à l’entrée des lieux de culte, semblent avoir été organisés pour marquer les esprits. Une enquête a été ouverte par la police afin d’identifier les auteurs de ces faits.

Réactions politiques fermes

Les condamnations n’ont pas tardé à arriver. Bruno Retailleau, le ministre français de l’Intérieur, a dénoncé un geste "d’une lâcheté insondable", appelant à ne céder "ni à la haine ni à la division". Plusieurs élus de la majorité et de l’opposition ont également exprimé leur solidarité avec les fidèles visés, rappelant que la liberté de culte est une valeur fondamentale de la République.