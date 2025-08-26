La crise humanitaire continue de s'aggraver dans le contexte de la guerre en cours menée par Israël et du blocus, qui paralyse l’acheminement de la majeure partie de l'aide alimentaire et médicale depuis le 2 mars 2025.



Des sources médicales à Gaza ont rapporté mardi que trois Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de faim et de malnutrition au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 303 décès, dont 117 enfants.

L'UNRWA a averti que la malnutrition infantile avait doublé chez les moins de cinq ans entre mars et juin, tandis que l'Organisation mondiale de la Santé a confirmé des taux alarmants : près d'un enfant sur cinq à Gaza souffre de malnutrition sévère en raison des restrictions et des pénuries d'aide.

L’agence a rappelé que ses entrepôts en Égypte et en Jordanie étaient pleins, avec suffisamment de nourriture et de médicaments pour remplir 6 000 camions.

