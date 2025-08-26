MOYEN-ORIENT
2 min de lecture
Trois nouveaux Palestiniens meurent de faim sous le blocus israélien
Au total, 303 Palestiniens, dont 117 enfants, sont morts de faim à cause du blocus imposé par Israël.
Trois nouveaux Palestiniens meurent de faim sous le blocus israélien
Trois nouveaux Palestiniens meurent de faim sous le blocus israélien / AA
26 août 2025

La crise humanitaire continue de s'aggraver dans le contexte de la guerre en cours menée par Israël et du blocus, qui paralyse l’acheminement de la majeure partie de l'aide alimentaire et médicale depuis le 2 mars 2025.

Des sources médicales à Gaza ont rapporté mardi que trois Palestiniens, dont deux enfants, sont morts de faim et de malnutrition au cours des dernières 24 heures, portant le bilan à 303 décès, dont 117 enfants.

L'UNRWA a averti que la malnutrition infantile avait doublé chez les moins de cinq ans entre mars et juin, tandis que l'Organisation mondiale de la Santé a confirmé des taux alarmants : près d'un enfant sur cinq à Gaza souffre de malnutrition sévère en raison des restrictions et des pénuries d'aide.

L’agence a rappelé que ses entrepôts en Égypte et en Jordanie étaient pleins, avec suffisamment de nourriture et de médicaments pour remplir 6 000 camions.

Recommandé

Mais l’aide humanitaire est toujours bloquée par Israël qui contrôle les points d’accès à l’enclave palestinienne. Seule une infime partie des convois est autorisée à pénétrer dans Gaza.

Au moins 62 819 Palestiniens ont été tués dans la guerre génocidaire menée par Israël à Gaza depuis octobre 2023, a déclaré le ministère de la Santé.


SOURCE:TRT français et agences
Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us