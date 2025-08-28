Le 7ᵉ baromètre “Enfants à la rue”, publié ce jeudi 28 août par l’Unicef France et par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), révèle que 2 159 mineurs ont été laissés sans solution d’hébergement au soir du 18 août, ce nombre a progressé de 6 % en un an, de 30 % depuis 2022 et de 133 % depuis 2020.

Et pourtant en 2022, le ministre du Logement de l’époque avait promis qu’il n’y aurait plus d’enfants à la rue.

Il faut souligner que ces statistiques n’incluent que les personnes qui ont tenté de joindre le numéro d’urgence le 115, beaucoup de personnes qui vivent dans la rue ne composent même plus ce numéro car il est saturé en permanence ou presque, et parfois personne ne répond aux appels. Les jeunes migrants mineurs non accompagnés ne sont pas non plus comptabilisés dans ce rapport. De ce fait, le phénomène est beaucoup plus important que le chiffre avancé de deux mille enfants à la rue.

Les familles représentent 60% de ces non-logés. Elles sont pourtant prioritaires dans les dispositifs d’urgence. Ce pourcentage élevé révèle le manque cruel de solutions disponibles. Parmi ces familles, on constate une majorité de femmes seules avec enfants.