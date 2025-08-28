FRANCE
De plus en plus d’enfants à la rue en France
Le 7ᵉ baromètre de l’Unicef et de la Fédération des acteurs de la solidarité fait état de 2 159 enfants laissés sans solution d’hébergement au soir du 18 août, après que leur famille a réussi à joindre le 115.
A Bordeaux, les parents ont occupé en 2024 l'école du Pas Saint-Georges pour alerter sur le sort de cette femme et de ses enfants sans domicile / AFP
28 août 2025

Le 7ᵉ baromètre “Enfants à la rue”, publié ce jeudi 28 août par l’Unicef France et par la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS), révèle que 2 159 mineurs ont été laissés sans solution d’hébergement au soir du 18 août, ce nombre a progressé de 6 % en un an, de 30 % depuis 2022 et de 133 % depuis 2020.

Et pourtant en 2022, le ministre du Logement de l’époque avait promis qu’il n’y aurait plus d’enfants à la rue.

Il faut souligner que ces statistiques n’incluent que les personnes qui ont tenté de joindre le numéro d’urgence le 115, beaucoup de personnes qui vivent dans la rue ne composent même plus ce numéro car il est saturé en permanence ou presque, et parfois personne ne répond aux appels. Les jeunes migrants mineurs non accompagnés ne sont pas non plus comptabilisés dans ce rapport. De ce fait, le phénomène est beaucoup plus important que le chiffre avancé de deux mille enfants à la rue.

Les familles représentent 60% de ces non-logés. Elles sont pourtant prioritaires dans les dispositifs d’urgence.  Ce pourcentage élevé révèle le manque cruel de solutions disponibles. Parmi ces familles, on constate une majorité de femmes seules avec enfants. 

60% des non-logés sont des familles

La présidente d’Unicef France exige, dans ce contexte, un sursaut politique. “Malgré nos alertes répétées, ils sont de plus en plus nombreux et des enfants en meurent – au moins 31 en 2024, selon le recensement effectué par le collectif Les Morts de la rue”, souligne Adeline Hazan.

Selon les ONG, l'augmentation du nombre d'enfants sans logement s'explique par la saturation des dispositifs d'hébergement et par les blocages dans l'accès au logement. La production de logements sociaux est au plus bas depuis plusieurs années et leurs attributions s’en trouvent limitées, réduisant ainsi les chances d’accès à un appartement, indique le rapport. 

Les ONG demandent une action politique et suggèrent une proposition de résolution à l‘Assemblée ou encore la présentation d'une loi de finances rectificative pour 2025 sur le nombre de places du parc d'hébergement.

