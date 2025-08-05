Cette décision a été prise par l’unité du FBI chargée du traitement des demandes d’accès à l’information, conformément aux exemptions prévues par la loi Freedom of Information Act (FOIA).

Selon plusieurs sources proches du dossier citées par un journaliste américain spécialiste du Freedom of Information Act, les documents en question faisaient partie d’un vaste ensemble d’archives accumulées par le FBI sur plus de deux décennies dans le cadre de son enquête sur Epstein, condamné pour délits sexuels, puis inculpé en 2019 pour trafic sexuel de mineurs avant de mourir en détention.

Les sources indiquent que le nom de Donald Trump apparaît à plusieurs reprises dans les dossiers consultés. Cependant, sa mention – tout comme celle d’autres personnalités de haut niveau – ne constitue ni une preuve de crime, ni une présomption de faute.

Le nom de Trump figurait déjà dans des documents antérieurement rendus publics, notamment dans le “carnet noir” de Jeffrey Epstein, un annuaire contenant des centaines de noms, dont ceux de personnalités politiques, économiques, culturelles ou médiatiques.

Ce carnet avait été diffusé en 2021, lors du procès de Ghislaine Maxwell, la compagne et complice d’Epstein.

“Atteinte à la vie privée”

Pour justifier la censure de ces noms, les agents du FBI ont appliqué deux exemptions courantes de la loi FOIA qui protègent les individus contre une atteinte injustifiée à la vie privée et les informations personnelles contenues dans des dossiers d’enquêtes pénales, dès lors que leur divulgation “pourrait raisonnablement être considérée comme une atteinte injustifiée à la vie privée”.

Dans le cas précis, les responsables du FBI ont estimé que Donald Trump, en tant que citoyen privé au moment de l’ouverture de l’enquête fédérale en 2006, bénéficiait de la protection de ces dispositions.

Interrogée sur la censure du nom de Trump, la Maison Blanche a refusé de commenter, renvoyant les questions vers le FBI.

De son côté, le FBI s’est abstenu de toute déclaration, tandis que le ministère de la Justice n’a pas répondu aux sollicitations répétées de plusieurs journalistes.

Bien que la censure du nom d’un ancien président puisse surprendre, cette pratique est en réalité fréquente. Les agences gouvernementales américaines invoquent régulièrement des exemptions de confidentialité, même lorsqu’il s’agit de personnalités publiques.