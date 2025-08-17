Après le sommet en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine, la "coalition des volontaires" — composée de l’UE, de l’Otan et d’alliés comme le Canada — se réunit ce dimanche 17 août en visioconférence. Au cœur des discussions : un mécanisme de protection pour l’Ukraine, inspiré de l’article 5 de l’Otan mais hors du cadre officiel de l’Alliance.

Le sommet américano-russe n’a débouché ni sur un cessez-le-feu, ni sur de nouvelles sanctions contre Moscou. Selon des sources diplomatiques, Donald Trump soutiendrait certaines propositions russes, notamment un renforcement de la présence militaire dans l’est de l’Ukraine et le contrôle du Donbass. L’Ukraine, de son côté, refuse toute concession territoriale.

La cheffe de la Commission européenne Ursula Vor Der Leyen a annoncé qu’elle assistera en compagnie d’autres dirigeants européens à la réunion entre Zelensky et son homologue américains pour trouver une issue à la crise.

En Relation TRT Global - Sommet Trump-Poutine : Les deux dirigeants se quittent sans accord sur l'Ukraine

Zelensky maintient sa ligne rouge

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky sera reçu lundi à la Maison Blanche pour discuter des perspectives de négociation. En parallèle, les leaders européens, dont Emmanuel Macron, Keir Starmer et Friedrich Merz, tentent de coordonner une réponse commune via la "coalition des volontaires".