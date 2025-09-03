Alors que la Flottille de la résilience (soumoud) a quitté Barcelone et devrait rassembler une quarantaine de bateaux venus de Sicile ou de Tunisie, Ben-Gvir a présenté son projet dimanche lors d’une réunion destinée à trouver des mesures pour empêcher la flottille d'atteindre les quelque deux millions de personnes piégées et affamées à Gaza.

La réunion a connu la participation du Premier ministre Benjamin Netanyahu, ses ministres à la Défense Israël Katz, aux Affaires étrangères Gideon Saar et aux Affaires stratégiques Ron Dermer.

Comme de coutume, le ministre d’extrême droite défend une ligne dure. Selon la suggestion de Ben-Gvir, tous les volontaires arrêtés alors qu'ils tentaient d'apporter de la nourriture et de l'aide à Gaza seront détenus dans les prisons israéliennes de Ketziot et Damon, qui sont utilisées pour détenir des “terroristes” dans des conditions strictes généralement réservées aux prisonniers sécuritaires.

“Nous ne permettrons pas aux personnes qui soutiennent le terrorisme de vivre dans le confort. Elles devront assumer toutes les conséquences de leurs actes”, a déclaré Ben-Gvir, qui a été condamné en 2007 pour incitation au terrorisme.

Les volontaires qui seront interceptés seront privés de radio, télévision et de certains types de nourriture, a-t-il détaillé.

Selon le ministre, la Flottille Soumoud vise à contrecarrer la “souveraineté d’Israël “et “soutient le Hamas”. Pour rappel, les bateaux en route pour Gaza contiennent de la nourriture et des médicaments, les volontaires ont clairement indiqué être des civils avec pour seul but d'aider la population de Gaza.

Un narratif israélien mensonger

Lors de la tentative à laquelle a participé Rima Hassan, l’eurodéputée française qui était sur le Madleen, un petit voilier arraisonné en juin dernier, les voix pro-israéliennes françaises se moquaient de la “croisière s’amuse” et sous-entendait qu’il s’agissait juste d’une mission de communication au bénéfice de la jeune élue de la France Insoumise.

Après l’arrestation des militants, l’ambassadeur israélien à Paris va jusqu’à affirmer que le bateau a été stoppé par l’armée israélienne dans les eaux israéliennes.

Géographiquement difficile à réaliser quand un voilier longe la côte égyptienne pour atteindre le sud de Gaza, ou alors le diplomate considère déjà les eaux de Gaza comme des eaux appartenant à Israël.