Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé ce dimanche que 11 personnes, parmi elles des enfants et des personnes âgées, ont succombé à la malnutrition imposée par Israël au cours des dernières 24 heures. Ces décès portent à plus de 251 le nombre total de Palestiniens morts de faim depuis le début de l’offensive israélienne en octobre 2023.

Une crise alimentaire organisée

Selon les autorités locales et les ONG présentes sur le terrain, ces morts ne sont pas accidentelles mais la conséquence directe du blocus imposé par Israël sur l’entrée de l’aide humanitaire. Des centaines de camions chargés de nourriture et de médicaments restent immobilisés aux postes-frontières de Rafah et de Kerem Shalom, empêchant l’accès à une population dont plus de la moitié souffre de la faim.

Mahmoud Basal, porte-parole de la Défense civile, a dénoncé “une famine organisée et utilisée comme arme de guerre”. Les hôpitaux, déjà fragilisés par les bombardements, ne disposent plus de lait maternisé, de compléments alimentaires ni même de médicaments de base pour traiter la malnutrition sévère.

La majorité des décès concerne les plus jeunes. “Nous recevons chaque jour des enfants émaciés, incapables de résister aux infections les plus simples. Sans nourriture, sans eau potable, ils meurent sous nos yeux”, témoigne un médecin de l’hôpital Al-Shifa, à Gaza. Les personnes âgées, fragilisées par les privations prolongées, figurent également parmi les principales victimes.