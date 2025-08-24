La Première Dame turque, Emine Erdogan, a attiré l’attention internationale avec une lettre empreinte de sincérité adressée à Melania Trump, dans laquelle elle invite la Première Dame américaine à défendre les enfants de Gaza, tout comme elle l’a fait pour ceux affectés par le conflit en Ukraine.

Cette lettre, qui appelle à des actions afin de faire face à la crise humanitaire à Gaza, a été largement relayée par les médias internationaux, soulignant sa portée émotionnelle et son appel à la justice.

La lettre a été inspirée par celle écrite par Melania Trump au président russe Vladimir Poutine, dans laquelle elle exprimait ses inquiétudes pour les enfants touchés par le conflit opposant l’Ukraine à la Russie.

Emine Erdogan a souligné la situation catastrophique à Gaza, citant des rapports évoquant 18 000 enfants et 62 000 civils tués en moins de deux ans, exhortant Melania Trump à élargir sa compassion aux enfants palestiniens et à intervenir auprès du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour mettre fin à la crise.

Le message poignant véhiculé dans la lettre, fondé sur l’humanité partagée et l’empathie maternelle, a reçu un large écho. Les médias ont cité l’appel d’Emine Erdogan à une position commune contre l’injustice, et son espoir que la voix de Melania Trump puisse endosser une "responsabilité historique " pour Gaza.

Voici un aperçu de la manière dont les médias internationaux ont relaté la lettre d’Erdogan :

Royaume-Uni

La BBC a partagé la lettre d’Emine Erdogan sur son compte X, qui totalise environ 50 millions d’abonnés, et son compte Instagram, suivi par 29,4 millions d’abonnés.

Sous le titre "La première dame turque appelle Melania Trump pour les enfants à Gaza ", la BBC a également publié un article inspiré de la lettre sur son site internet.

Le journal Telegraph a rapporté qu’Erdogan appelle au sauvetage des enfants de Gaza, mettant en lumière que la lettre vise à attirer Melania Trump dans les efforts de paix concernant Gaza.

Reuters a intitulé son article "La première dame turque exhorte Melania Trump à s’exprimer sur Gaza ".

Emine Erdogan a expliqué qu’elle avait été inspirée par la lettre que Melania Trump avait envoyée au président russe Vladimir Poutine plus tôt ce mois-ci, à propos des enfants en Ukraine et en Russie.

Selon la chaîne britannique Sky News, Erdogan a écrit une lettre à Melania dans laquelle elle lui demande de témoigner la même préoccupation pour les enfants de Gaza que pour les enfants ukrainiens affectés par la guerre.

La lettre a rappelé la compassion de Melania Trump pour les 648 enfants ukrainiens ayant perdu la vie dans le conflit, et l’a invitée à manifester la même sollicitude envers les enfants palestiniens.

France

Le magazine français Le Point, dans son article intitulé "Nous devons unir nos voix : Emine Erdogan a appelé Melania Trump à soutenir les enfants de Gaza ", a souligné qu’Erdogan demande à Melania Trump de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant la situation des enfants à Gaza.

Le journal Le Figaro, dans son article "En tant que mère, femme et être humain : Emine Erdogan a appelé Melania Trump à défendre les droits des enfants à Gaza ", a repris l’extrait suivant de la lettre : "En tant que mère, femme et être humain, je partage profondément les sentiments de votre lettre et je vous souhaite d’entretenir le même espoir pour les enfants de Gaza qui réclament la paix et la tranquillité. "

Allemagne

Le portail d’actualité allemand NTV a titré "La femme d’Erdogan écrit une lettre émouvante à Trump ". Dans son article, il évoque qu’Erdogan appelle la Première Dame américaine à faire preuve de sensibilité envers les enfants de Gaza.

Le magazine Der Spiegel a indiqué qu’Emine Erdogan évoque dans sa lettre le qualificatif "bébé inconnu " donné aux enfants de Gaza et explique que cela a "ouvert des blessures irréparables dans notre conscience ".



Bulgarie

La plus grande chaîne de télévision privée de Bulgarie, bTV, a publié un article intitulé "La Première Dame de Türkiye demande à Melania Trump d’intervenir auprès du Premier ministre israélien pour mettre fin à la crise humanitaire à Gaza ".

Grèce

La lettre d’Emine Erdogan a également bénéficié d’une large couverture dans la presse grecque.

Le journal EFSYN a rapporté : "Alors que le génocide et les attaques meurtrières ont lieu à Gaza, Erdogan a envoyé une lettre à Melania Trump concernant les enfants de Gaza. "



Suisse

Le journal 20 Minuten a choisi pour titre : "Mme Erdogan s’adresse à Mme Trump au nom des enfants de Gaza. "

L’article mentionne : "La Première Dame turque a invité son homologue américaine à remettre une lettre de ‘paix’ à Benjamin Netanyahu, comme elle l’a fait à Vladimir Poutine. "

Belgique

La chaîne publique flamande VRT a également publié l’information sous le titre : "Emine Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump à propos de Gaza : ‘Elle s’est transformée en cimetière pour enfants’. "

"Après avoir évoqué les enfants d’Ukraine, la Première Dame turque, Emine Erdogan, demande à son homologue américaine, Melania Trump, de prendre également la parole concernant la souffrance des enfants dans la bande de Gaza. Elle l’exprime dans une lettre. Est-ce remarquable ? Emine Erdogan prend souvent position (sur la question de Gaza) ", précise l’article.

République tchèque

Le journal tchèque Blesk a également traité le sujet sous le titre : "La femme d’Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump au sujet des enfants à Gaza. "

Il a été rapporté qu’Erdogan a invité Melania Trump à faire preuve de la même sensibilité envers les enfants de Gaza que pour ceux d’Ukraine.



Bosnie-Herzégovine, Serbie et Monténégro

Klix, l’un des portails d’information les plus suivis de Bosnie-Herzégovine, a titré : "Communication entre les Premières Dames ".

Le site d’information du journal Dnevni Avaz, le plus lu du pays, a indiqué qu’Erdogan avait envoyé une lettre à Melania Trump expliquant la crise humanitaire à Gaza.

L’agence de presse serbe Tanjug a consacré une couverture détaillée à la lettre d’Erdogan sur Gaza.

Blic, l’un des principaux portails d’information de Serbie, a intégré les détails de la lettre à son article intitulé : "Emine Erdogan a demandé à Melania Trump de penser aux enfants de Gaza. "

CDM, l’un des portails d’information les plus lus au Monténégro, a aussi souligné qu’Erdogan a encouragé Trump à penser aux enfants de Gaza.

Australie, Malaisie, Singapour et Bangladesh

La chaîne australienne 9News a traité la lettre avec le titre : "Emine Erdogan a appelé Melania Trump à prendre la défense des enfants de Gaza. " L’article présentait en détail le contenu de la lettre.

Free Malaysia Today, média basé en Malaisie, a relayé l’intégralité du message.

The Straits Times, du Singapour, a écrit : "Emine Erdogan a transmis le message selon lequel l’intervention de Melania Trump serait une mission historique, insistant sur la reconnaissance mondiale de la Palestine. "