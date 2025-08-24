La Première Dame turque, Emine Erdogan, a attiré l’attention internationale avec une lettre empreinte de sincérité adressée à Melania Trump, dans laquelle elle invite la Première Dame américaine à défendre les enfants de Gaza, tout comme elle l’a fait pour ceux affectés par le conflit en Ukraine.
Cette lettre, qui appelle à des actions afin de faire face à la crise humanitaire à Gaza, a été largement relayée par les médias internationaux, soulignant sa portée émotionnelle et son appel à la justice.
La lettre a été inspirée par celle écrite par Melania Trump au président russe Vladimir Poutine, dans laquelle elle exprimait ses inquiétudes pour les enfants touchés par le conflit opposant l’Ukraine à la Russie.
Emine Erdogan a souligné la situation catastrophique à Gaza, citant des rapports évoquant 18 000 enfants et 62 000 civils tués en moins de deux ans, exhortant Melania Trump à élargir sa compassion aux enfants palestiniens et à intervenir auprès du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, pour mettre fin à la crise.
Le message poignant véhiculé dans la lettre, fondé sur l’humanité partagée et l’empathie maternelle, a reçu un large écho. Les médias ont cité l’appel d’Emine Erdogan à une position commune contre l’injustice, et son espoir que la voix de Melania Trump puisse endosser une "responsabilité historique " pour Gaza.
Voici un aperçu de la manière dont les médias internationaux ont relaté la lettre d’Erdogan :
Royaume-Uni
La BBC a partagé la lettre d’Emine Erdogan sur son compte X, qui totalise environ 50 millions d’abonnés, et son compte Instagram, suivi par 29,4 millions d’abonnés.
Sous le titre "La première dame turque appelle Melania Trump pour les enfants à Gaza ", la BBC a également publié un article inspiré de la lettre sur son site internet.
Le journal Telegraph a rapporté qu’Erdogan appelle au sauvetage des enfants de Gaza, mettant en lumière que la lettre vise à attirer Melania Trump dans les efforts de paix concernant Gaza.
Reuters a intitulé son article "La première dame turque exhorte Melania Trump à s’exprimer sur Gaza ".
Emine Erdogan a expliqué qu’elle avait été inspirée par la lettre que Melania Trump avait envoyée au président russe Vladimir Poutine plus tôt ce mois-ci, à propos des enfants en Ukraine et en Russie.
Selon la chaîne britannique Sky News, Erdogan a écrit une lettre à Melania dans laquelle elle lui demande de témoigner la même préoccupation pour les enfants de Gaza que pour les enfants ukrainiens affectés par la guerre.
La lettre a rappelé la compassion de Melania Trump pour les 648 enfants ukrainiens ayant perdu la vie dans le conflit, et l’a invitée à manifester la même sollicitude envers les enfants palestiniens.
France
Le magazine français Le Point, dans son article intitulé "Nous devons unir nos voix : Emine Erdogan a appelé Melania Trump à soutenir les enfants de Gaza ", a souligné qu’Erdogan demande à Melania Trump de rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu concernant la situation des enfants à Gaza.
Le journal Le Figaro, dans son article "En tant que mère, femme et être humain : Emine Erdogan a appelé Melania Trump à défendre les droits des enfants à Gaza ", a repris l’extrait suivant de la lettre : "En tant que mère, femme et être humain, je partage profondément les sentiments de votre lettre et je vous souhaite d’entretenir le même espoir pour les enfants de Gaza qui réclament la paix et la tranquillité. "
Allemagne
Le portail d’actualité allemand NTV a titré "La femme d’Erdogan écrit une lettre émouvante à Trump ". Dans son article, il évoque qu’Erdogan appelle la Première Dame américaine à faire preuve de sensibilité envers les enfants de Gaza.
Le magazine Der Spiegel a indiqué qu’Emine Erdogan évoque dans sa lettre le qualificatif "bébé inconnu " donné aux enfants de Gaza et explique que cela a "ouvert des blessures irréparables dans notre conscience ".
Bulgarie
La plus grande chaîne de télévision privée de Bulgarie, bTV, a publié un article intitulé "La Première Dame de Türkiye demande à Melania Trump d’intervenir auprès du Premier ministre israélien pour mettre fin à la crise humanitaire à Gaza ".
Grèce
La lettre d’Emine Erdogan a également bénéficié d’une large couverture dans la presse grecque.
Le journal EFSYN a rapporté : "Alors que le génocide et les attaques meurtrières ont lieu à Gaza, Erdogan a envoyé une lettre à Melania Trump concernant les enfants de Gaza. "
Suisse
Le journal 20 Minuten a choisi pour titre : "Mme Erdogan s’adresse à Mme Trump au nom des enfants de Gaza. "
L’article mentionne : "La Première Dame turque a invité son homologue américaine à remettre une lettre de ‘paix’ à Benjamin Netanyahu, comme elle l’a fait à Vladimir Poutine. "
Belgique
La chaîne publique flamande VRT a également publié l’information sous le titre : "Emine Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump à propos de Gaza : ‘Elle s’est transformée en cimetière pour enfants’. "
"Après avoir évoqué les enfants d’Ukraine, la Première Dame turque, Emine Erdogan, demande à son homologue américaine, Melania Trump, de prendre également la parole concernant la souffrance des enfants dans la bande de Gaza. Elle l’exprime dans une lettre. Est-ce remarquable ? Emine Erdogan prend souvent position (sur la question de Gaza) ", précise l’article.
République tchèque
Le journal tchèque Blesk a également traité le sujet sous le titre : "La femme d’Erdogan a écrit une lettre à Melania Trump au sujet des enfants à Gaza. "
Il a été rapporté qu’Erdogan a invité Melania Trump à faire preuve de la même sensibilité envers les enfants de Gaza que pour ceux d’Ukraine.
Bosnie-Herzégovine, Serbie et Monténégro
Klix, l’un des portails d’information les plus suivis de Bosnie-Herzégovine, a titré : "Communication entre les Premières Dames ".
Le site d’information du journal Dnevni Avaz, le plus lu du pays, a indiqué qu’Erdogan avait envoyé une lettre à Melania Trump expliquant la crise humanitaire à Gaza.
L’agence de presse serbe Tanjug a consacré une couverture détaillée à la lettre d’Erdogan sur Gaza.
Blic, l’un des principaux portails d’information de Serbie, a intégré les détails de la lettre à son article intitulé : "Emine Erdogan a demandé à Melania Trump de penser aux enfants de Gaza. "
CDM, l’un des portails d’information les plus lus au Monténégro, a aussi souligné qu’Erdogan a encouragé Trump à penser aux enfants de Gaza.
Australie, Malaisie, Singapour et Bangladesh
La chaîne australienne 9News a traité la lettre avec le titre : "Emine Erdogan a appelé Melania Trump à prendre la défense des enfants de Gaza. " L’article présentait en détail le contenu de la lettre.
Free Malaysia Today, média basé en Malaisie, a relayé l’intégralité du message.
The Straits Times, du Singapour, a écrit : "Emine Erdogan a transmis le message selon lequel l’intervention de Melania Trump serait une mission historique, insistant sur la reconnaissance mondiale de la Palestine. "
L’agence de presse officielle du Bangladesh, Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), a également utilisé les détails de la lettre dans un article intitulé : "La femme d’Erdogan a exhorté Melania Trump à agir au nom des enfants de Gaza. "
Pakistan, Inde et Japon
Le quotidien en anglais le plus lu du Pakistan, Dawn, a mis en avant l’appel d’Erdogan à Trump d’intervenir pour Gaza.
L’article cite Erdogan qui affirme : "En ces jours de réveil collectif et où la reconnaissance de la Palestine devient une volonté mondiale, je pense qu’un appel de votre part en faveur de Gaza serait aussi l’accomplissement d’une responsabilité historique envers le peuple palestinien. "
Le Times of India a choisi le titre : "Intervenez aussi pour les enfants de Gaza : la première dame turque écrit à Melania Trump, qui a envoyé une lettre à Poutine. "
Japan Today a également relaté l’appel d’Erdogan à Melania Trump.
Proche-Orient
La lettre d’Emine Erdogan a également été largement relayée dans la presse des pays du Moyen-Orient.
Les chaînes arabes Al Jazeera, Al Jazeera Mubasher et Al Jazeera, basées au Qatar, ont accordé une large couverture à la lettre.
Le principal journal du Qatar, Al-Arabi Al-Jadid, a publié la nouvelle sous le titre : "L’appel d’Emine Erdogan à Melania Trump au sujet de Gaza ". Le rapport indique qu’Erdogan a attiré l’attention sur les enfants qui survivent difficilement sous les attaques et le blocus israélien.
Arabie Saoudite et Émirats arabes unis
Sharq Al-Awsat, quotidien saoudien, a publié la nouvelle sous le titre : "La femme du président turc interpelle la femme de Trump au sujet des enfants de Gaza ". L’article a mis l’accent sur l’appel d’Erdogan concernant la crise humanitaire à Gaza.
Sky News Arabia, basée aux Émirats arabes unis, a diffusé la lettre sous le titre : "Emine Erdogan appelle à l’attention sur les enfants de Gaza ".
La chaîne a mis en avant les propos de Melania dans la lettre, suggérant que la même empathie qu’elle a manifestée pour l’Ukraine devrait être appliquée aux enfants de Gaza.
Israël
Le journal israélien Maariv a porté la lettre d’Erdogan à Melania Trump à l’attention de ses lecteurs avec l’article "De la femme d’Erdogan à la femme du président à la Maison Blanche : Faites pression sur Netanyahu ".
Selon le rapport, Erdogan a demandé à Trump de soutenir également les enfants de Gaza.
Le journal Yedioth Ahronot a publié un article sous le titre : "La femme d’Erdogan à Melania : Envoyez aussi une lettre à Netanyahu ".
Palestine
Les journaux palestiniens Alkuds Alarabi, Quds al-Ihbariyya, Shehab Agency et Alhadath ont largement couvert la lettre d’Erdogan.
Les articles ont cité Erdogan soulignant que "les enfants de Gaza sont privés même de leurs droits les plus fondamentaux ".
Égypte
La télévision égyptienne AlGhad a traité la lettre sous le titre : "De l’épouse du président turc à Melania Trump : Intervenez aussi pour les enfants de Gaza ".
Le journal Ahbar al-Yevm a également largement couvert la lettre.
Liban
L’agence officielle NNA a titré : "Emine Erdogan a exhorté Melania Trump à transmettre un message sur les enfants à Gaza ". Le rapport comporte une couverture détaillée de la lettre.
MTV, média libanais, a diffusé la lettre sous le titre : "De la femme d’Erdogan à la femme de Trump : j’espère que vous apporterez le même espoir aux enfants de Gaza ".
Lebanon Debate, principal site d’information du Liban, a aussi couvert la lettre avec le titre : "Montrez la même sensibilité aux enfants de Gaza ".
Maroc
Le journal marocain Istiklal a rapporté, sous le titre : "L’épouse du président turc envoie un message de Gaza à la femme de Trump ", qu’Erdogan a souligné les difficultés rencontrées par les enfants de Gaza.
Iran
Les médias iraniens, dans leurs reportages, présentent surtout Erdogan comme rappelant à Trump de se montrer sensible à la crise humanitaire à Gaza, à l’image de son engagement pour l’Ukraine.
L’agence officielle IRNA a titré : "La femme d’Erdogan, Melania Trump : ‘Les enfants de Gaza méritent le bonheur comme les enfants ukrainiens’ ".
L’un des principaux journaux du pays, Ittilaat, a couvert en détail la lettre sous le titre : "L’épouse d’Erdogan, Melania Trump : ‘Les enfants de Gaza sont comme les enfants ukrainiens’ ".
Russie
L’agence de presse russe TASS a largement traité la lettre dans son rapport intitulé : "Emine Erdogan a exhorté Melania Trump à s’exprimer sur la situation des enfants à Gaza ".
Dans un article intitulé : "La femme d’Erdogan demande à Melania d’écrire une lettre à Netanyahu ", l’agence RIA rapporte qu’Emine Erdogan invite la Première Dame américaine à appeler Netanyahu à stopper les attaques sur Gaza, où plus de 18 000 enfants ont perdu la vie.
Le journal Kommersant a consacré un long article à la lettre, sous le titre : "La femme d’Erdogan a demandé à Melania Trump de soutenir les enfants de Gaza, comme elle le fait pour les enfants d’Ukraine ".
Le journal Izvestiya a publié un reportage intitulé : "Emine Erdogan a appelé Melania Trump à intervenir pour le sort des enfants à Gaza ". Il cite Erdogan : "Nous avons encore une chance pour plus d’un million d’enfants de Gaza qui ont survécu. Leur heure est venue depuis longtemps. "
Azerbaïdjan
Qafqazinfo, basé en Azerbaïdjan, a rapporté qu’Emine Erdogan a appelé Melania Trump à témoigner de la même sensibilité envers la crise à Gaza que pour la guerre en Ukraine.
Le journal Yeni Musavat souligne la déclaration suivante issue de la lettre : "Je crois que la compassion dont vous avez fait preuve envers les 648 enfants ukrainiens sera aussi manifestée envers les enfants de Gaza. Car au cours des deux dernières années, 62 000 civils innocents, dont 18 000 enfants, ont été tués brutalement. "
Kazakhstan
L’agence d’État Kazinform au Kazakhstan a publié un rapport sous le titre : "Emine Erdogan a envoyé une lettre à Melania Trump ".