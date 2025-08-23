Dans sa lettre, Emine Erdogan rappelle que, sur deux ans, plus de 62 000 civils palestiniens, dont 18 000 enfants, ont été tués à Gaza, soulignant l’ampleur dramatique de la situation.

“J’ai la conviction que l’importante sensibilité dont vous avez fait preuve pour les 648 enfants ukrainiens ayant perdu la vie dans la guerre s’étendra également à Gaza”, a écrit la Première dame turque.

Elle décrit Gaza comme “un lieu où l’UNICEF compare la surface de Gaza à “l’enfer” et le sol de la région à un “cimetière d’enfants”, un endroit où un enfant est tué toutes les 45 minutes”.

Emine Erdogan souligne, dans sa lettre, le caractère inédit de la violence, affirmant : “Auriez-vous jamais imaginé que le terme “soldat inconnu”, utilisé pour les combattants anonymes des guerres, puisse un jour désigner des enfants ? Les mots “nourrisson inconnu” inscrits sur les linceuls de milliers d’enfants gazaouis, sans famille survivante et dont les noms sont inconnus, infligent des blessures irréparables à notre conscience collective”.

Dans sa correspondance, elle évoque également l’impact psychologique sur les enfants survivants : “Ces enfants sont psychologiquement anéantis, ont oublié comment sourire, disent qu’ils souhaitent mourir, et portent dans leurs cœurs innocents l’épuisement d’une guerre impossible à surmonter. L’histoire enregistre à Gaza les cheveux des petits orphelins blanchissant sous l’effet de la douleur et de la peur indicibles qu’ils endurent sans cesse”.

Emine Erdogan appelle Melania Trump à écrire au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, reprenant son appel à mettre fin à la crise humanitaire.