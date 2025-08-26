POLITIQUE
2 min de lecture
Kneecap annule sa tournée américaine mais maintient ses concerts en France
Les démêlés judiciaires et les positions du groupe alimentent depuis plusieurs mois une controverse internationale.
Kneecap annule sa tournée américaine mais maintient ses concerts en France
Mo Chara, membre du groupe Kneecap, s'adresse à ses partisans après sa comparution devant le tribunal de première instance de Westminster à Londres / AP
26 août 2025

Le groupe de rap nord-irlandais Kneecap, déjà au cœur de polémiques pour ses prises de position politiques, a annoncé, lundi, l’annulation de sa tournée américaine prévue en octobre. En cause : les démêlés judiciaires d’un de ses membres au Royaume-Uni.

Un procès qui bloque la tournée

Le rappeur Mo Farah, l’une des figures du trio, doit comparaître le 26 septembre devant un tribunal londonien. Il est poursuivi pour “infraction terroriste” après avoir brandi un drapeau du Hezbollah et scandé des slogans en faveur du Hamas et du Hezbollah lors d’un concert en novembre 2024. Lors d’une autre représentation, l’un des membres avait provoqué la polémique en lançant : “Un bon Tory est un Tory mort. Tuez votre député”.

Le groupe rejette ces accusations, dénonçant “une vidéo sortie de son contexte” et une procédure “purement politique”. Dans un message sur Instagram, Kneecap a parlé d’”une chasse aux sorcières menée par le gouvernement britannique”.

Des concerts en France maintenus

Recommandé

Si la tournée américaine – une quinzaine de dates – est annulée, Kneecap promet à ses fans “quelque chose de spécial” en octobre pour maintenir le lien. En revanche, les concerts prévus en France en septembre et novembre sont confirmés : le trio se produira notamment au Trianon et à l’Élysée Montmartre, à Paris.

Les démêlés judiciaires et les positions du groupe alimentent depuis plusieurs mois une controverse internationale. En juin, des députés conservateurs britanniques avaient tenté, sans succès, d’empêcher leur passage au festival de Glastonbury, où le groupe avait de nouveau scandé “Free Palestine” et insulté le Premier ministre Keir Starmer.

En RelationTRT Global - Le groupe de rap irlandais Kneecap défie ses détracteurs avec le slogan “Free Palestine” à Paris

En France, leur participation à Rock en Seine a provoqué le retrait des subventions régionales et locales, notamment par la présidente de l’Île-de-France, Valérie Pécresse, et le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati. Malgré cela, Kneecap s’est produit devant plusieurs milliers de spectateurs.

En revanche, les autorités hongroises ont choisi la fermeté en interdisant purement et simplement leur concert prévu en juillet.

Divers
Macron durcit le ton face à l’Algérie : "Il faut agir avec plus de fermeté"
Kremlin : La rencontre entre Poutine et l’envoyé de Trump à Moscou jugée "utile et constructive"
Gaza : 25 Palestiniens tués dans le chaos d’une distribution d’aide, cinq autres morts de faim
Comment la Turquie aide la Syrie à reconstruire son secteur énergétique ravagé par la guerre
France: le plus grand incendie de l’été fait un mort dans l’Aude
Aselsan signe un record de 1,3 milliard de dollars de contrats d'exportation au premier semestre
Israël frappe une clinique de l’UNRWA à Gaza
Gaza: des parlementaires de l'UE exhortent les chefs à agir pour l’arrêt du génocide
États-Unis: manifestations contre la couverture média de la guerre à Gaza
Véritable carnage à Gaza: un camion de vivres se retourne sur des Palestiniens affamés
Ankara lance une commission parlementaire pour bâtir une "Turquie sans terrorisme"
La Turquie relance les corridors de transport avec la Syrie
Erdogan: la Turquie prend des mesures historiques pour préserver son avenir
Kiev prépare une visite du président turc, selon l’ambassadeur ukrainien
Trump mouillé dans l’affaire Epstein ? Le FBI supprime son nom dans plus de 100.000 documents
Jetez un coup d'œil sur TRT Global. Partagez vos retours !
Contact us