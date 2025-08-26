Le groupe de rap nord-irlandais Kneecap, déjà au cœur de polémiques pour ses prises de position politiques, a annoncé, lundi, l’annulation de sa tournée américaine prévue en octobre. En cause : les démêlés judiciaires d’un de ses membres au Royaume-Uni.

Un procès qui bloque la tournée

Le rappeur Mo Farah, l’une des figures du trio, doit comparaître le 26 septembre devant un tribunal londonien. Il est poursuivi pour “infraction terroriste” après avoir brandi un drapeau du Hezbollah et scandé des slogans en faveur du Hamas et du Hezbollah lors d’un concert en novembre 2024. Lors d’une autre représentation, l’un des membres avait provoqué la polémique en lançant : “Un bon Tory est un Tory mort. Tuez votre député”.

Le groupe rejette ces accusations, dénonçant “une vidéo sortie de son contexte” et une procédure “purement politique”. Dans un message sur Instagram, Kneecap a parlé d’”une chasse aux sorcières menée par le gouvernement britannique”.

Des concerts en France maintenus