Le groupe de rap nord-irlandais Kneecap, déjà au cœur de polémiques pour ses prises de position politiques, a annoncé, lundi, l’annulation de sa tournée américaine prévue en octobre. En cause : les démêlés judiciaires d’un de ses membres au Royaume-Uni.
Un procès qui bloque la tournée
Le rappeur Mo Farah, l’une des figures du trio, doit comparaître le 26 septembre devant un tribunal londonien. Il est poursuivi pour “infraction terroriste” après avoir brandi un drapeau du Hezbollah et scandé des slogans en faveur du Hamas et du Hezbollah lors d’un concert en novembre 2024. Lors d’une autre représentation, l’un des membres avait provoqué la polémique en lançant : “Un bon Tory est un Tory mort. Tuez votre député”.
Le groupe rejette ces accusations, dénonçant “une vidéo sortie de son contexte” et une procédure “purement politique”. Dans un message sur Instagram, Kneecap a parlé d’”une chasse aux sorcières menée par le gouvernement britannique”.
Des concerts en France maintenus
Si la tournée américaine – une quinzaine de dates – est annulée, Kneecap promet à ses fans “quelque chose de spécial” en octobre pour maintenir le lien. En revanche, les concerts prévus en France en septembre et novembre sont confirmés : le trio se produira notamment au Trianon et à l’Élysée Montmartre, à Paris.
Les démêlés judiciaires et les positions du groupe alimentent depuis plusieurs mois une controverse internationale. En juin, des députés conservateurs britanniques avaient tenté, sans succès, d’empêcher leur passage au festival de Glastonbury, où le groupe avait de nouveau scandé “Free Palestine” et insulté le Premier ministre Keir Starmer.
En France, leur participation à Rock en Seine a provoqué le retrait des subventions régionales et locales, notamment par la présidente de l’Île-de-France, Valérie Pécresse, et le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati. Malgré cela, Kneecap s’est produit devant plusieurs milliers de spectateurs.
En revanche, les autorités hongroises ont choisi la fermeté en interdisant purement et simplement leur concert prévu en juillet.