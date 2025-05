Selon le dernier baromètre YouGov pour Le HuffPost, le Premier ministre actuel détient le score le plus bas jamais enregistré sous Macron, un chiffre stable par rapport au mois précédent.





Depuis sa nomination à Matignon, le maire de Pau a vu son soutien chuter de sept points, avec une perte de quatre points entre mars et avril. La crise médiatique autour du scandale de Bétharram, qui l’a fortement impacté, n’a pas permis de redresser la barre.





Cependant, une légère amélioration se manifeste chez ses sympathisants proches des forces du “socle commun” soutenant le gouvernement, avec une hausse de 13 points chez les macronistes et de trois points chez les électeurs LR-UDI. Toutefois, ces mouvements ne suffisent pas à gommer une impopularité générale encore très élevée, avec 70 % d’opinions défavorables.





Du côté du président Macron, la situation n’est pas plus brillante. Il affiche une cote de popularité à 19 %, un niveau faible mais supérieur à celui de Bayrou, mais reste plus apprécié parmi les sympathisants du “socle commun”, où il enregistre une hausse de 16 points chez les macronistes et de sept chez les électeurs LR-UDI.





L’inquiétude principale réside dans la perception de la gestion économique de l’exécutif : 83 % des sondés estiment qu’il y a une “mauvaise gestion de l’économie”. La majorité des Français (81 %) considère que l’économie est “en mauvais état” et 74 % désapprouvent le niveau de compétence des membres du gouvernement, une tendance en hausse de quatre points en un mois. Ces chiffres traduisent une crise de confiance, exacerbée par une impression de cacophonie au sein du pouvoir, notamment sur des sujets cruciaux comme la fiscalité ou l’âge de départ à la retraite.