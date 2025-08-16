Par voie de publications sur les réseaux sociaux, les organisateurs appellent à un véritable arrêt du pays, combinant boycott, désobéissance et solidarité.

“À partir du 10 septembre 2025, nous entrons en arrêt total et illimité… nous ne payons plus, ne consommons plus, ne travaillons plus… notre seul pouvoir est le BOYCOTT TOTAL”, peut-on lire dans l'une des publications les plus reprises.



Une enquête coordonnée par la presse française décrit un mouvement “à l’état gazeux” qui s’est diffusé sur diverses plateformes sociales. Les messages invoquent des revendications telles que le référendum d’initiative citoyenne (RIC), de meilleures pensions, une résistance ou une grève générale.

Le mouvement a émergé dès le mois de mai, mais a pris de l’ampleur à la suite des annonces budgétaires du mois de juillet.

Ce mouvement se revendique apolitique, mais a été relayé par d’anciens Gilets jaunes, des étudiants, des précaires, des soignants et d’autres groupes, bien que leurs objectifs puissent diverger.