L'appel de l’ONG française prend la forme d'une lettre ouverte adressée aux dirigeants des pays membres et aux chefs des institutions de l'UE, alors que le sujet doit être lundi prochain au menu d'une réunion ministérielle des Vingt-Sept.





Ce courrier, selon une copie transmise à la presse, demande instamment d'ouvrir l'accès à l'aide humanitaire vitale aux Palestiniens de Gaza et soutient que le blocage en cours "n'est pas une mesure de sécurité légitime, c'est un crime de guerre".



Médecins sans Frontières dénonce depuis 20 mois sans discontinuité le lourd tribut payé par les Gazaouis et ses personnels sur le terrain n’ont eu de cesse de témoigner au quotidien des exactions perpétrées par l’armée israélienne.

Il faut aussi renforcer les évacuations médicales, selon MSF qui estime qu'"environ 13 000 personnes, dont plus de 4 500 enfants, en ont toujours un besoin urgent".

Les mots sont dits. "L'Union européenne et nombre de ses dirigeants ont récemment choisi de réprimander Israël, mais ces paroles sonnent creux, car ils ne prennent pas les mesures concrètes nécessaires pour mettre fin au massacre", peut-on lire dans cette lettre.

MSF fustige le fait que des pays européens "continuent hypocritement à fournir à Israël des armes qui tuent, brûlent ou handicapent à vie les personnes qui arrivent dans nos hôpitaux. Cela doit cesser". Plusieurs enquêtes ont permis d’établir que la France honore les contrats d’armement qu’elle a signés avec Israël sans discontinuer depuis octobre 2023. Le ministère des Armées a toujours nié livrer des “armes” à Israël

"Ce n'est pas humain"

Lors d'une conférence de presse à Bruxelles, au pied des institutions de l'UE, plusieurs responsables de l'ONG ont témoigné des conditions dramatiques dans lesquelles exercent les secours et les personnels de santé à Gaza, sur fond de bombardements et d'ordres d'évacuations incessants. "Nous n'avons pas suffisamment de lits d'hôpitaux, il n'y a pas moyen de répondre aux besoins. Cela ne peut plus durer, ça n'est pas humain", a imploré le Dr Virginia Moneti, revenue la semaine dernière de Gaza.

Elle a cité le cas de l'hôpital Nasser de Khan Younés (sud), un des derniers établissements de santé fonctionnant partiellement dans le territoire palestinien mais où la situation se détériore, au point qu'il est "à peine capable de poursuivre son activité".





MSF a décrit ce qui, au fil des mois, est devenu une évidence. Israël détruit systématiquement les infrastructures civiles vitales comme les écoles et les réseaux d’eau, et bloque tout ce qui peut permettre aux populations civiles de survivre.

MSF se montre particulièrement critique sur l’instrumentalisation de l’aide humanitaire. D’après MSF, elle “est utilisée comme moyen de pression ou simplement bloquée”, déplore l’organisation. Elle se montre particulièrement virulente à propos de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), récemment créée, qu’elle qualifie de programme américano-israélien d’instrumentalisation de l’aide humanitaire.

Depuis une quinzaine de jours, des dizaines de Gazaouis ont été la cible de tirs lors de distributions alimentaires "militarisées", a dénoncé MSF. Certains ont succombé à leurs blessures.

Gaza au programme des élus européens

La guerre à Gaza est au menu des Européens dans les jours qui viennent. Lors de la session du Parlement à Strasbourg cette semaine, entre le 16 et le 19 juin, un débat est prévu sur le génocide en cours.

Le groupe de la Gauche au Parlement a réussi à faire inscrire au programme de la plénière un débat sur Gaza intitulé: “ Stopper le génocide à Gaza : Il est temps de sanctionner Israël”.

Le sujet est également au menu d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'UE le 23 juin à Bruxelles. Ils devraient débattre de la question de savoir si Israël se conforme à l'article 2 de l'accord d'association en vigueur avec l'UE. Cet article impose aux parties d'être guidées dans leur action par le "respect des droits humains et des principes démocratiques". Des pressions ont été exercées pour forcer la Commission européenne à étudier la suspension de cet accord mais certains pays, comme l’Allemagne, refusent tout net cette démarche.

Une récente enquête du média Investigate Europe a révélé la semaine dernière que la société publique israélienne de production d’armement bénéficie de plusieurs programmes de recherche sur les armes du futur via sa filiale grecque.