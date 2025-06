Alors que plus de 55 000 Palestiniens ont été tués et deux millions de personnes sont affamées sciemment par Israël, l’Union européenne a signé 15 contrats militaires avec Intracom Defense, une société détenue par Israël Aerospace Industries, la société de l’Etat israélien de production de matériel militaire (avions, armement et drones).



Le site Investigate Europe avec Reporters United révèle ce jeudi les dérives du nouveau fonds européen de défense. Mis en place pour renforcer les capacités militaires de l’Union européenne, ce fonds s’inscrit dans une dynamique de réarmement amorcée après l'élection de Donald Trump et son désengagement vis-à-vis de l’OTAN et de ses alliés européens.

Ce fonds européen de défense est accessible à des compagnies non-européennes à condition que la société qui est signataire soit basée dans un pays membre de l’Union européenne. Ainsi 15 millions d’euros ont déjà été promis à Intracom Defense, une entreprise enregistrée en Grèce.

15 programmes signés avec Intracom Defense

Mais cette société n’est plus véritablement grecque depuis mai 2023. Elle est aujourd’hui contrôlée à 94,5% par Israel Aerospace Industries, la compagnie publique israélienne de production de matériel aérospatial militaire. Cette société est impliquée dans la guerre que mène Israël à Gaza depuis octobre 2023.

Plus discutable encore, Intracom Defense a signé 15 contrats avec le fonds européen de défense, dont sept ont été signés après le début de la guerre à Gaza.

L’un des projets en question vise à développer des drones militaires capables de larguer des explosifs. La société grecque en question va coordonner ce programme nommé Actus. 21 pays européens y sont impliqués dont la France, la Belgique, la Suède. La Commission européenne a versé 42 millions d’euros pour lancer les recherches.

“L’Europe encourage Israël dans ses crimes de guerre”

Le député belge européen, Marc Botenga qui siège à la Commission de défense du parlement européen condamne, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’existence de tels contrats avec un État impliqué dans une guerre génocidaire.

Il demande la suspension de ces contrats et l’exclusion d’Israël de ces programmes militaires européens : “Au moment où les drones de IAI sont impliqués dans un génocide à Gaza, l’Europe finance le développement de nouveaux drones armés pour une entreprise du gouvernement israélien et tout ça avec l’argent public. (...) Plus encore, ce projet a été approuvé après le début de la guerre israélienne à Gaza et après la demande de la Cour internationale de Justice à tous les pays européens de tout faire pour prévenir un génocide et arrêter tout soutien à l’occupation illégale de la Palestine. (...) L’Europe encourage Israël dans ses crimes de guerre”.

La Commission européenne s’est pour l’instant peu exprimée sur le sujet. Un de ses porte-paroles a uniquement expliqué que les contrats étaient attribués selon des critères techniques et non politiques.