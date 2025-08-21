La Turquie n'enverra pas de troupes de maintien de la paix en Ukraine, ont déclaré ce jeudi des responsables du ministère de la Défense, réfutant ainsi les spéculations sur le rôle éventuel d'Ankara dans les garanties de sécurité d'après-guerre.

"Concernant l'affirmation selon laquelle la Turquie enverra des forces de maintien de la paix en Ukraine, il serait insensé ou inexact de se fonder sur des projections qui n'ont pas encore été concrétisées", ont déclaré des responsables du ministère aux journalistes lors d'un point de presse hebdomadaire.

Ils ont souligné que la Turquie soutenait toute initiative sérieuse visant à mettre fin au conflit, mais ont mis en garde contre toute hypothèse prématurée. "La Turquie est une nation qui œuvre pour la paix et la stabilité dans sa région et contribue activement à toutes les initiatives visant à atteindre ces objectifs", ont souligné les responsables.



"Cependant, entre la Russie et l'Ukraine, un cessez-le-feu doit d'abord être conclu, puis le cadre d'une mission dotée d'un mandat clairement défini doit être défini, et l'étendue de la contribution de chaque pays doit être clarifiée", ont-ils précisé.

Visites techniques prévues pour les besoins de défense de la Syrie

Le ministère a également annoncé que la Turquie prévoyait des visites techniques en Syrie afin d'évaluer les besoins de défense et d'élaborer une feuille de route commune avec Damas.

Un protocole d'accord conjoint de formation et de conseil, signé le 13 août, vise à renforcer les capacités de défense de la Syrie par la formation, le conseil et le soutien technique, tout en faisant progresser la restructuration des forces armées syriennes.

