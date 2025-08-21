La Turquie n'enverra pas de troupes de maintien de la paix en Ukraine, ont déclaré ce jeudi des responsables du ministère de la Défense, réfutant ainsi les spéculations sur le rôle éventuel d'Ankara dans les garanties de sécurité d'après-guerre.
"Concernant l'affirmation selon laquelle la Turquie enverra des forces de maintien de la paix en Ukraine, il serait insensé ou inexact de se fonder sur des projections qui n'ont pas encore été concrétisées", ont déclaré des responsables du ministère aux journalistes lors d'un point de presse hebdomadaire.
Ils ont souligné que la Turquie soutenait toute initiative sérieuse visant à mettre fin au conflit, mais ont mis en garde contre toute hypothèse prématurée. "La Turquie est une nation qui œuvre pour la paix et la stabilité dans sa région et contribue activement à toutes les initiatives visant à atteindre ces objectifs", ont souligné les responsables.
"Cependant, entre la Russie et l'Ukraine, un cessez-le-feu doit d'abord être conclu, puis le cadre d'une mission dotée d'un mandat clairement défini doit être défini, et l'étendue de la contribution de chaque pays doit être clarifiée", ont-ils précisé.
Visites techniques prévues pour les besoins de défense de la Syrie
Le ministère a également annoncé que la Turquie prévoyait des visites techniques en Syrie afin d'évaluer les besoins de défense et d'élaborer une feuille de route commune avec Damas.
Un protocole d'accord conjoint de formation et de conseil, signé le 13 août, vise à renforcer les capacités de défense de la Syrie par la formation, le conseil et le soutien technique, tout en faisant progresser la restructuration des forces armées syriennes.
Une coopération est déjà en cours, avec notamment une visite du chef du département de formation syrien à l'Université de défense nationale de Turquie et des activités de formation complémentaires à la demande de la Syrie.
Ankara considère la stabilité de la Syrie comme "essentielle à la paix régionale", ont spécifié des responsables, soulignant leur soutien au principe "Un État, une armée".
Dialogue Turquie-Japon sur la défense
Par ailleurs, le ministre de la Défense, Yasar Güler, a rencontré son homologue japonais, le général Nakatani, à Ankara cette semaine.
Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, la stabilité régionale et l'élargissement des partenariats dans le secteur de la défense.
Le ministère a indiqué que l'échange s'était déroulé dans une "atmosphère sincère et constructive", ajoutant que l'amitié entre la Turquie et le Japon, "ancrée dans des liens historiques et un respect mutuel", devrait approfondir les relations militaires et ouvrir la voie à de nouvelles coopérations.