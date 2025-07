Une pétition, organisée par le groupe Labour Friends of Palestine and the Middle East (Les Amis travaillistes de la Palestine et du Moyen-Orient), a été signée par 59 députés issus des courants centristes et de la gauche du parti, et adressée jeudi au ministre des Affaires étrangères David Lammy.

Les parlementaires exhortent Lammy à intervenir sans délai pour empêcher la mise en œuvre du projet israélien visant à construire une prétendue “ville humanitaire” faite de tentes sur les ruines de Rafah, au sud de Gaza, un projet qu’ils assimilent à un transfert forcé de population et à l’effacement de la présence palestinienne.

“C’est avec une grande urgence et une profonde inquiétude que nous vous écrivons à propos de l’annonce faite lundi par le ministre israélien de la Défense, concernant ses plans visant à transférer de force tous les civils palestiniens de Gaza dans un camp dans la ville en ruines de Rafah, sans leur permettre d’en sortir”, dénonce la pétition, qualifiant ce projet de “nettoyage ethnique”.

Les signataires affirment que le Royaume-Uni doit agir de manière décisive, notamment en rétablissant le financement de l’agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), en soutenant les libérations d’otages, mais aussi en imposant un embargo commercial sur les produits fabriqués dans les colonies israéliennes de Cisjordanie occupée.

“En refusant de reconnaître la Palestine comme un État, nous sapons notre propre position en faveur d’une solution à deux États, et entretenons l’idée que le statu quo peut perdurer, au prix de l’effacement et de l’annexion de territoires palestiniens”, écrivent les députés.

Le nouveau gouvernement travailliste n’a pour l’instant pas officiellement modifié la position britannique sur la reconnaissance de l’État palestinien.

La guerre à Gaza entre dans son 21e mois, dans un contexte de déplacements massifs de population, de destruction des infrastructures et d’effondrement des négociations de cessez-le-feu, selon les autorités palestiniennes et divers observateurs internationaux.