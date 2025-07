Les négociations indirectes entre le Hamas et Israël en vue d’un cessez-le-feu à Gaza font face à un obstacle majeur. Selon deux sources palestiniennes proches des discussions, Israël chercherait à maintenir une occupation militaire du territoire.



“Les négociations à Doha connaissent un revers et des difficultés complexes en raison de l’insistance d’Israël, depuis vendredi, à présenter une carte de retrait qui est en réalité une carte de redéploiement et de repositionnement de l’armée israélienne, plutôt qu’un véritable retrait”, a confié une source à l’AFP ce samedi.

Déplacement forcé

D’après Mohammed Al-Kassim, correspondant de TRT World, les pourparlers de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël ralentissent, Israël ayant proposé le transfert forcé de Palestiniens vers Rafah.



Le dernier projet israélien, consistant à construire une prétendue “ville humanitaire” faite de tentes sur les ruines de Rafah, dans le sud de Gaza, est dénoncé comme une tentative de déplacement forcé massif des Palestiniens sous couvert d’aide humanitaire, dans le cadre du génocide en cours dans l’enclave.



Lors d’un point presse lundi, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a dévoilé les détails d’un plan visant à relocaliser environ 600 000 Palestiniens dans une première phase, dans une zone clôturée construite sur les décombres de Rafah après un accord de cessez-le-feu. Une zone où ils seraient soumis à des contrôles de sécurité stricts et empêchés d’en sortir.

“Un piège mortel”

Le Hamas souhaite que l’ONU prenne en charge les opérations humanitaires, mais Israël continue d’imposer la controversée Fondation Humanitaire pour Gaza (GHF).



Les États-Unis ont également exhorté l’ONU et les ONG internationales à coopérer avec cette organisation controversée — une entité américaine nouvellement créée avec l’appui d’Israël, chargée de nourrir la population palestinienne affamée et assiégée de Gaza.



Selon de nouveaux chiffres du ministère palestinien de la Santé à Gaza, plus de 700 Palestiniens ont été tués par des soldats israéliens ou des contractants privés alors qu’ils tentaient d’obtenir de la nourriture depuis fin mai.



Environ 5 000 Palestiniens cherchant de l’aide auraient été blessés dans des tirs quasi-quotidiens lors des distributions humanitaires, ajoute le ministère.

Ces chiffres ont ravivé les critiques contre le dispositif d’aide soutenu par les États-Unis et Israël.



L’agence humanitaire de l’ONU a qualifié la distribution d’aide par la GHF “d’abomination” et de “piège mortel qui coûte plus de vies qu’il n’en sauve”.



L’ONU et les ONG refusent de collaborer avec la GHF, dénonçant des violations des principes humanitaires et accusant les États-Unis et Israël de contrôler l’accès à l’aide dans l’enclave dévastée.

Réoccupation

Israël exige le désarmement du Hamas et l’exil de sa direction. Le Hamas, de son côté, réclame le retrait total des troupes israéliennes de Gaza, où vivent plus de deux millions de personnes.



Selon l’AFP, la délégation israélienne a présenté une carte lors des pourparlers qui prévoit le maintien de forces militaires dans plus de 40% du territoire palestinien.



“La délégation du Hamas ne peut accepter ces cartes israéliennes qui légitiment en réalité la réoccupation d’environ la moitié de Gaza, et transforment l’enclave en zones isolées sans points de passage ni liberté de circulation”, a ajouté une source.



Les médiateurs ont demandé aux deux parties de suspendre les discussions jusqu’à l’arrivée à Doha de Steve Witkoff, l’émissaire spécial du président américain Donald Trump.



Une source palestinienne a reconnu que “certains progrès” avaient été réalisés concernant la libération de prisonniers palestiniens et l’acheminement de davantage d’aide humanitaire à Gaza.



Mais elle a accusé la délégation israélienne d’”absence de mandat” et de “faire obstruction à l’accord afin de poursuivre la guerre d’extermination”.