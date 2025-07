Selon l’enquête, Emmanuel Macron n’enregistre que 19 % d’opinions favorables, soit une baisse de 4 points en un mois — son plus bas niveau depuis le début du quinquennat en 2017. Son chef de gouvernement, François Bayrou, recueille 18 % de satisfaction, en recul de 2 points depuis décembre, date du début de la mesure de sa popularité.

Une forte hausse du mécontentement envers Bayrou

Le mécontentement à l’égard du Premier ministre grimpe nettement : 50 % des sondés se disent très mécontents (+8 points), 32 % plutôt mécontents (-6 points), contre 17 % plutôt satisfaits (-2 points) et seulement 1 % très satisfaits (inchangé). Cette montée du rejet s’explique notamment par l’annonce, mardi, d’un plan de 44 milliards d’euros d’économies pour le budget 2026.

Les critiques contre François Bayrou se renforcent particulièrement chez les chefs d’entreprise (+16 points) et les sympathisants socialistes (+11 points), ces derniers ayant récemment déposé une motion de censure après l’échec des négociations sur la réforme des retraites.

Emmanuel Macron en perte de soutien

Du côté du président, la tendance est similaire : 48 % des Français se déclarent très mécontents (+3 points), 33 % plutôt mécontents (+1 point), tandis que 17 % se disent plutôt satisfaits (-3 points) et 2 % très satisfaits (-1 point).

La chute de popularité d’Emmanuel Macron est particulièrement marquée chez les artisans et commerçants (+10 points de mécontentement), les dirigeants d’entreprise (+18 points), les habitants des communes rurales (+13 points) ainsi que les électeurs socialistes (+21 points).

L’enquête a été réalisée en ligne les 16 et 17 juillet auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. La marge d’erreur est estimée entre 1,1 et 2,2 points.