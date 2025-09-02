EUROPE
La Belgique reconnaîtra la Palestine lors de l'AG de l'ONU
La Belgique va reconnaître l'Etat de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre, a annoncé mardi le ministre belge des Affaires étrangères Maxime Prévot.
Le MAE belge Maxime Prévot a annoncé que "La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU" / AFP
2 septembre 2025

"La Palestine sera reconnue par la Belgique lors de la session de l'ONU ! Et des sanctions fermes sont prises à l'égard du gouvernement israélien", a écrit le chef de la diplomatie belge sur X.

Fin juillet, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France allait reconnaître l'État de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU, qui se tiendra du 9 au 23 septembre à New York. Dans la foulée, plus d'une dizaine de gouvernements occidentaux ont appelé d'autres pays du monde à faire de même.

"Au vu du drame humanitaire se jouant en Palestine et singulièrement à Gaza, et face aux violences perpétrées par Israël en violation du droit international (...) la Belgique se devait de prendre des décisions fortes pour accentuer la pression sur le gouvernement israélien", a-t-il expliqué.

"La Belgique se joindra aux pays signataires de la Déclaration de New York traçant la route vers une solution à deux Etats et reconnaissant donc ceux-ci", a détaillé le ministre.

Le Canada avait lui aussi fait part de son intention en faveur d'un État de Palestine. Le Royaume-Uni a aussi annoncé qu'il le reconnaîtrait, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu à Gaza.

Au total, les trois quarts des Etats membres de l'ONU reconnaissent l'Etat de Palestine, proclamé par la direction palestinienne en exil à la fin des années 1980.

SOURCE:TRT français et agences
